Praha - Koruna v úvodu týdne oslabila k evropské i americké měně, dolů šla také pražská burza. Koruna se v 17:00 obchodovala za 25,79 Kč/EUR a za 22,21 Kč/USD, proti pátku tak vůči euru ztratila šest haléřů a proti dolaru pět haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Kurz koruny podle Jana Berky ze společnosti Roklen dnes nijak výrazně nereflektoval další potvrzení inflačních tlaků v domácí ekonomice, které přinesl nad očekávání vyšší výsledek tempa růstu průmyslových cen za květen. "Domácí měna se naopak svezla na mírné vlně výprodeje, jež byla pozorována i u ostatních měn regionu, jako je polský zlotý a maďarský forint," uvedl.

Podle Vladimíra Pikory z Next Finance česká měna zcela ignorovala změnu nálady na mezibankovním depozitním trhu. "Mezibankovní úrokové sazby signalizují, že podle trhu roste šance na zvýšení úrokových sazeb ČNB už tento měsíc," podotkl. Dodal však, že koruna na to nemusí reagovat hned posílením. "Nálada v Evropě prostě není dobrá a vyšší úrokové sazby to nezmění. Stále proto nečekám, že bychom letos prolomili úroveň 25,00 Kč/EUR," doplnil.

Burzovní index PX v pondělí klesl o 0,79 procenta na 1069,4 bodu. Nejvíce (1,5 procenta) ztratila antivirová společnost Avast, která je od dnešního dne součástí hlavního indexu PX pražské burzy. Téměř procento a půl odepsala také Erste Bank. Se ziskem zakončily pouze dva tituly, a to tabáková firma Philip Morris a operátor O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Se ztrátami zahájily nový týden také západoevropské trhy. Důvodem jsou podle Josefa Dudka z Fio banky obavy z obchodních válek ve světě, když Čína reagovala na americká cla protiopatřením. Investory podle něj rovněž znepokojuje napětí v německé koalici ohledně migrační politiky. "V daném sentimentu se tak nedařilo ani pražské burze," podotkl.

Technologická společnost Avast přišla o 1,52 procenta na 65 korun. Podle analytika České spořitelny Petra Bártka jde o zajímavou emisi, která na BCPP chyběla.

Z finančních titulů si vedla nejhůře Erste Bank, jejíž cenné papíry zlevnily o 1,44 procenta na 914,40 Kč. Komerční banka odepsala 0,76 procenta na 918 korun a Moneta Money Bank 0,45 procenta na 76,85 Kč. Pojišťovna VIG si pohoršila o zhruba půl procenta na 619 korun.

Akcie energetické společnosti ČEZ ztratily devět desetin procenta, cena jedné spadla na 551 korun.

Růstové byly dnes dvě emise - Philip Morris získal 0,66 procenta a společnost O2 0,59 procenta. Cenné papíry tabákové společnosti zdražily na 15.260 Kč a akcie operátora na 256,50 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,73 25,79 Kč/USD 22,16 22,21

Zdroj: Patria Online