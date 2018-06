Praha - Česká měna v pátek stagnovala k euru na 25,81 Kč/EUR. Vůči dolaru oslabila o tři haléře na 22,13 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Koruna tak téměř nereagovala na zveřejněné údaje o české ekonomice v prvním čtvrtletí. Podle Českého statistického úřadu zpomalil v prvních třech měsících růst HDP na 4,4 procenta z 5,5 procenta v loňském čtvrtém čtvrtletí. Pražská burza na závěr týdne posílila.

Ve srovnání s minulým pátkem ale koruna k euru ztratila téměř půl procenta. "Pohyby kurzu byly dnes výrazně menší než v předchozích dnech. Stejně tomu bylo i na ostatních středoevropských měnách i na trhu eura s dolarem," uvedl analytik Komerční banky Marek Dřímal.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové bude koruna v příštích týdnech jen mírně posilovat a pozvolně mazat části posledních ztrát. "Pokud ale Česká národní banka touží po razantním posílení koruny, musí sáhnout na úrokové sazby," dodala.

Burzovní index PX v pátek stoupl o 0,46 procenta na 1081,04 bodu. Burzu táhl nahoru hlavně růst akcií bank, energetické firmy ČEZ nebo tabákové společnosti Philip Morris ČR. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Posílení si připsala většina hlavních emisí. Nejvýrazněji stoupla cena akcií Philip Morris ČR, a to o 2,88 procenta na 14.980 korun. Cenné papíry tabákové firmy zároveň patřily mezi emisemi, s nimiž se obchodovalo v největších objemech.

O 0,61 procenta na 927 korun zdražily i akcie bankovní skupiny Erste, které zaznamenaly největší objem obchodů. Jedněmi z nejobchodovanějších a zároveň nejvýrazněji posilujících byly cenné papíry Komerční banky, které si polepšily o 1,62 procenta na 909,50 koruny. Další bankovní emise, Moneta Money Bank, si připsala 0,52 procenta na 77,60 koruny. Akcie firmy ČEZ posílily o 1,09 procenta na 558,50 koruny.

Největší propad postihl cenné papíry operátora O2, které zlevnily o 5,36 procenta na 265 korun. "Pokles hodnoty byl dán prvním obchodním dnem bez nároku na dividendu ve výši 21 korun na akcii," sdělil analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Pokles v řádu procent zaznamenaly také akcie sázkové společnosti Fortuna, které oslabily o rovná dvě procenta na 195,50 koruny.

Za celý uplynulý týden akcie na pražské burze opět oslabily. Index PX ubral 0,6 procenta na 1081 bodů. Vyplývá to z výsledků burzy. Nejvíce se dařilo akciím Komerční banky, největší propad zaznamenaly akcie pojišťovací skupiny VIG. Předchozí týden akcie oslabily o 1,5 procenta.

"Investoři v uplynulém týdnu sledovali politické dění v Itálii a Španělsku a uvalení cel na hliník a ocel ze strany USA pro Kanadu, Mexiko a EU. Tento krok nahrává dalším neshodám mezi USA a zmíněnými zeměmi v rámci obchodní politiky. Celkově byl trh velmi rozkolísaný. Americké akciové indexy zakončily týden mírně v zeleném, ty evropské pak většinou se ztrátami okolo jednoho procenta. Ani domácí trh se neubránil výprodejům," uvedl analytik J&T Banky Milan Lávička.

Hned tři firmy se v průběhu minulého týdne začaly obchodovat bez nároku na dividendu (VIG, Erste, O2 CR). Bez ohledu na tento technický faktor největší pokles stále zaznamenaly akcie VIG, které ztratily 6,15 procenta celkem, 2,7 procenta po očištění o dividendu. Důvodem je nervozita v evropském finančním sektoru.

Naopak nejvíce rostoucí akcií byla bez jakýchkoliv zásadních zpráv Komerční banka, která posílila o 1,3 procenta na 907 Kč. Tato akcie na rozdíl od VIG na vývoj v zahraničí většinou příliš nereaguje.

V příštím týdnu se investoři zaměří stále na politiku v Itálii a Španělsku a na setkání zemé G7 v Kanadě. Situace v obou zmíněných jihoevropských zemích by se mohla postupně uklidnit, setkání G7 ke konci týdne by pak mohlo přinést informace ohledně další obchodní politiky USA. "Očekáváme, že zmírnění politického napětí by mohlo přinést pozitivní náladu," odhadl analytik.

Kurz české koruny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,81 25,81 Kč/USD 22,10 22,13

Zdroj: Patria Online