Praha - Česká měna stagnuje vůči euru na s kurzem 26,10 Kč/EUR. Kolem této úrovně se pohybuje již několik týdnů. K americkému dolaru koruna od pátečního večera zpevnila o 15 haléřů na 21,83 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Koruna je k dolaru nejsilnější od ledna 2015. Pražská burza mírně ztrácela. Index PX odepsal 0,06 procenta na 1035,91 bodu. Nedařilo se například rakouským finančním titulům či mediální CME.

"Prostor k posílení je, ale koruna ho nechce využít," komentoval dnešní vývoj kurzu koruny vůči euru hlavní ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora. Podle Jana Berky ze společnosti Roklen bude klidný vývoj kurzu pravděpodobně trvat až do pátku, kdy statistici zveřejní revidované údaje o hrubém domácím produktu (HDP) Česka za druhé čtvrtletí.

"Mnohem zajímavější vývoj koruny pozorujeme ve dvojici s dolarem, kde jsme se dostali na nejsilnější hodnoty od ledna 2015," upozornil Berka. Situaci by podle něj mohly tento týden změnit údaje o americkém HDP za druhý kvartál a údaj o tvorbě nových pracovních míst za srpen. "Pokud obě čísla předčí predikce trhu, dolar by mohl chytit druhou mízu," myslí si Berka. Výrazné výkyvy v kurzu koruny vůči dolaru ale neočekává. "Ve dvojici s korunou by se v tom nejlepším případě jednalo o posun lehce nad 22,00 za dolar," předpokládá Berka.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,10 26,10 Kč/USD 21,98 21,83

Zdroj: Patria Online

Pražská burza zahájila týden mírným poklesem

Pražská burza dnes mírně ztrácela. Index PX odepsal 0,06 procenta na 1035,91 bodu. Dolů ho stahovaly rakouské finanční tituly či akcie mediální CME. Opačným směrem na index působila emise energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Ze 13 hlavních titulů pražské burzy dnes nejvíc ztrácela plzeňská likérka Stock. Jejich cena klesla o 1,61 procenta na 64 korun za kus. Do červených čísel zamířila také emise mediální CME, která odepsala více než procento na 90,95 koruny za akcii.

Nedařilo se ani oběma rakouským finančním titulům obchodovaným na pražské burze. Akcie pojišťovny Vienna Insurance Group (VIG) ztratily 0,44 procenta na 658 korun. Cenné papíry bankovní skupiny Erste oslabily o 0,37 procenta na 943,30 korun.

V červených hodnotách zakončily dnešní seanci také akcie Moneta Money Bank. Jejich cena klesla o více než čtvrt procenta na 76,90 Kč.

Naopak mezi růstové tituly se dnes zařadily především akcie polostátní energetické společnosti ČEZ. Jejich hodnota vzrostla o půl procenta na 425,10 koruny za kus.

Hlubšímu poklesu burozovního indexu bránily také třeba emise Komerční banky a společnosti Philip Morris. Cenné papíry Komerční banky zdražily o 0,3 procenta na 990 korun a akcie kutnohorské tabačky posílily o 0,32 procenta na závěrečných 15.650 korun za kus.