Praha - Česká měna dnes stagnovala k euru a posílila vůči dolaru. K 17:00 byla koruna na 26,57 Kč/EUR, takže sice oproti předchozímu závěru zpevnila, ale pouze o dva haléře. K dolaru česká měna posílila o 13 haléřů na 24,33 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Za celý týden koruna k euru posílila o devět haléřů. "Koruna zakončila úspěšný týden v klidu a své zisky už navýšila spíše symbolicky. Zbytek regionu na tom byl smíšeně, změny kurzů jsou také malé," sdělil analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk.

"Čtvrteční drobná korekce na světových burzách dnes zaskočila korunové investory. Právě ti měli vsazeno na posilování koruny jako přístav rizikovější měny středoevropského regionu. Spekulanti vybírají zisky z důvodu nulového rizika," komentoval vývoj koruny Radek Pavlíček z investiční skupiny Roklen.

V příštím týdnu analytici neočekávají informace z tuzemské ekonomiky, které by mohly do obchodování výrazněji zasáhnout. "Vyjdou české výrobní ceny a data z platební bilance, která by trh k reakci vybídnout neměla. O něco zajímavější může být odhad HDP (hrubého domácího produktu) za první kvartál," sdělil Vlk.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,59 26,57 Kč/USD 24,46 24,33

Zdroj: Patria Online