Praha - Koruna dnes vůči euru stagnovala na 26,10 Kč/USD. Kolem této úrovně se pohybuje již několik týdnů. K dolaru česká měna zpevnila o 13 haléřů na 21,98 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza podruhé za sebou posílila, index PX stoupl o 0,23 pct na 1036,56 bodu. O téměř dvě procenta vzrostly akcie Erste, dalším bankám klesly.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové byl dnešek mimo jiné o zajímavých zahraničních statistikách, které mohou ovlivnit i českou ekonomiku. Německá podnikatelská důvěra v srpnu jen nepatrně klesla na 115,9 bodu, ale předtím tři měsíce v řadě rostla až na historická maxima. "Přesto dnešní statistiku můžeme brát také jako další důkaz o tom, že německá ekonomika je již na vrcholu a z něho musí logicky sestoupit," uvedla Šichtařová.

Potvrzuje to prý i dnešní revize německého HDP. Růst Německa ve druhém čtvrtletí dosáhnul 0,6 procenta. O čtvrtletí dříve německá ekonomika rostla o 0,1 procentního bodu rychleji. "A protože je Německo obchodně propojené prakticky s celou Evropou, berme to jako důkaz, že celou evropskou ekonomiku čeká zpomalení. V případě české, odkud do Německa směřuje třetina exportu, je to naprosto neoddiskutovatelné. Každopádně tady máme pádný argument k tomu, aby euro bylo k dolaru za rok slabší než dnes," dodala Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,10 26,10 Kč/USD 22,11 21,98

Zdroj: Patria Online

Pražská burza podruhé za sebou posílila, přidala 0,23 procenta

Pražská burza podruhé za sebou posílila, index PX dnes stoupl o 0,23 procenta na 1036,56 bodu. O téměř dvě procenta vzrostly akcie Erste Bank, dalším bankám klesly. Skoro 2,5 procenta ztratily cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Pražská burza ani v závěru týdne nevybočila z velmi úzkého pásma, ve kterém se v posledních dnech drží," podotkl makléř Fio banky David Brzek. Poukázal na to, že během týdne nebyla ani jedna denní změna indexu vyšší než 0,3 procenta a za celý týden se PX posunul výš jen mírně o 0,34 procenta.

Akcie Erste Bank navázaly na čtvrteční vzestup a dnes přidaly 1,88 procenta na 946,80 koruny, což byl podle Brzka jeden z nejvýraznějších růstů v rámci bankovního sektoru v Evropě. Cenné papíry Komerční banky naproti tomu odepsaly 0,40 procenta na 987 korun a Monetě Money Bank klesly o 0,90 procenta na 77,10 Kč.

Akcie výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens ztratily 0,88 procenta na 1010 korun, což je úroveň, za kterou nabídl odkup minoritní akcionář R2G. "Lze předpokládat, že se zde budou držet po další měsíc, kdy je nabídka platná," uvedl Brzek.

Cenné papíry Philip Morris ubraly 2,44 procenta na 15.600 korun. Akcie nápojářské společnosti Kofola, jejíž valná hromada dnes schválila více než čtyřmiliardový úvěr na budoucí rozvoj firmy, zlevnily o 0,22 procenta na 415 korun.

O 1,03 procenta na 295 korun dnes zpevnily cenné papíry petrochemického holdingu Unipetrol, končily tak nejvýše za poslední měsíc. Akcie ČEZ stagnovaly na úrovni 423 Kč. "Další růst cen elektrické energie a emisních povolenek jsou však dobrým příslibem pro titul do dalších dní," odhadl Brzek.