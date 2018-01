Praha - Koruna dnes oslabila k dolaru o osm haléřů na 24,41 Kč/USD a stagnovala k euru. V 17:00 se obchodovala za 25,55 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza dnes přišla o pondělní zisky, index PX odepsal 0,3 procenta na 1489,31 bodu. Nejvíc ztrácely akcie bank i ČEZ, dařilo se VIG a Stock.

Pro korunu bude zajímavější středa, kdy Český statistický úřad zveřejní údaje o prosincové inflaci. "Její tempo přesahující dvě procenta by mělo všechny utvrdit v tom, že sazby České národní banky dál porostou. Sázíme na to, že trucování koruně dlouho nevydrží. Během měsíce se znovu nastartuje její pozvolné posilování," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Podle analytika Komerční banky Viktora Zeisela by se inflace měla celkově udržet na 2,6 procenta. "Vzhledem k tomu, že náš odhad je nad tržním konsenzem, předpokládáme, že po zveřejnění by mohla koruna posílit," dodal.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,55 25,55 Kč/USD 21,33 24,41

Zdroj: Patria Online

Pražská burza letos poprvé ztratila, nedařilo se bankám ani ČEZ

Pražská burza dnes po pondělním růstu ztratila, index PX se snížil o 0,3 procenta na 1489,31 bodu. Bylo to letos poprvé, co burza oslabila. Dolů ji táhly hlavně bankovní tituly, nedařilo se ani elektrárenské společnosti ČEZ. Zisky zaznamenala pojišťovna VIG i likérka Stock. Vyplývá to z informací na burzovním webu.

Komerční banka oslabila o 1,16 procenta na 964 korun, Moneta odepsala 1,2 procenta na 82,35 Kč. Akcie Erste Bank zlevnily o 0,23 procenta na 971,60 koruny a ČEZ ztratil 0,39 procenta na 511 korun.

Úspěšná byla rakouská pojišťovna VIG, která posílila o procento na 707 korun. Emise likérky Stock zdražily o 0,65 procenta na 77 korun.

Nejobchodovanějším titulem se stal ČEZ. "Zobchodovaný objem za dnešek na pražské burze činí 0,5 miliardy korun, což je pod dlouhodobým průměrem 0,6 miliardy korun," uvedl analytik Komerční banky Jiří Kostka.