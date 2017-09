Praha - Koruna dnes stagnovala k euru na 26,04 Kč/EUR. Podle analytiků vyčkává na středeční zasedání rady České národní banky (ČNB), která bude jednat o zvýšení úrokových sazeb. Vůči dolaru česká měna oslabila na 22,12 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza mírně posílila. Index PX stoupl o 0,10 procenta na 1042,50 bodu. Nahoru burze pomohly hlavně akcie energetické firmy ČEZ.

Koruna dnes nejprve oslabila pod vahou výprodeje rizikovějších měn střední a východní Evropy, odpoledne se ale vůči euru vrátila na otevírací hodnoty. "Někteří investoři tak dost možná vystoupili ze skupiny těch, kteří věří, že Česká národní banka na svém zítřejším (středečním) zasedání nezvýší úrokové sazby. Mezi tyto "zběhy", kteří se odlišují od většinového odhadu trhu, patří například banka HSBC a Morgan Stanley, které predikují, že ČNB v září zvýší sazby o 25 bazických bodů na 0,5 procenta," uvedl analytik Roklenu Jan Berka.

Pokud by skutečně ČNB sazby zvýšila, mohl by podle něj kurz posílit pod 26 korun za euro. "Mnohem větší sílu by však měl mít jakýkoliv náznak toho, že by se ČNB mohla uchýlit k mnohem rychlejšímu zvyšování sazeb, než se kterým počítá prognóza a trh," dodal Berka.

Analytici oslovení ČTK ovšem odhadují, že ČNB ponechá úrokové sazby beze změny a k jejich zvýšení přistoupí až na listopadovém zasedání, kdy bude mít k dispozici novou prognózu. Hlasování členů bankovní rady o změně ovšem podle nich bude zřejmě ve středu velmi těsné. Zasedání rady se zúčastní všech sedm členů.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,04 26,04 Kč/USD 21,95 22,12

Zdroj: Patria Online

Pražská burza posílila, nahoru jí pomohly akcie ČEZ

Pražská burza dnes mírně posílila, index PX stoupl o 0,10 procenta na 1042,50 bodu. Nahoru burze pomohly hlavně akcie ČEZ, polepšily si také cenné papíry bankovní skupiny Erste a tabákové firmy Philip Morris ČR. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Obchody s akciemi ČEZ tvořily téměř polovinu celkového dnešního objemu transakcí. Cenné papíry ČEZ zároveň zaznamenaly druhé nejvýraznější zdražení z hlavních emisí, a to o 0,88 procenta na 438 koruny.

Největšího růstu dosáhly akcie Philip Morris ČR, které si připsaly 1,88 procenta na 16.300 korun. "Podporou byly Philip Morris ráno zveřejněné výsledky hospodaření za první polovinu letošního roku," sdělil analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Tabáková firma oznámila, že jí v pololetí stoupl zisk o čtvrtinu na 1,6 miliardy korun. Akcie Erste zdražily o 0,57 procenta na 941,80 koruny.

Naopak nejvýraznější pokles postihl akcie textilní společnosti Pegas Nonwovens, které zlevnily o 2,39 procenta na 978,10 koruny. Investiční fond R2G Rohan Czech dnes oznámil, že se stane po vypořádání 5. října vlastníkem nejméně 81 procent akcií Pegas Nonwovens.

Z emisí, s nimiž se obchodovalo v největších objemech, ztrácely například i Komerční banka a Moneta Money Bank. Cenné papíry Komerční banky odepsaly 0,49 procenta na 968,20 koruny a akcie Monety 0,70 procenta na 77,95 koruny.