Praha - Koruna se vrátila pod 26 Kč/EUR. Během prodlouženého víkendu posílila ve srovnání se středeční hodnotou o 17 haléřů na 25,88 Kč/EUR. Vůči dolaru česká měna zpevnila o 35 haléřů, podle serveru Patria Online se dnes kolem 17:00 obchodovala za rovných 22,02 Kč/USD. Pražská burza po svátcích pokračovala v růstu. Index PX se zvýšil o 0,31 procenta na 1080,93 bodu. Dařilo se zejména akciím ČEZ, O2 a Avastu.

Český statistický úřad dnes zveřejnil květnová data stavebnictví, průmyslu a zahraničního obchodu. Stavební výrobě v se v květnu zejména zásluhou pozemního stavitelství a soukromých investic dařilo, jeho tempo růstu meziročně zrychlilo na 10,1 procenta z dubnového růstu o 7,7 procenta. Růst průmyslové výroby však meziročně zpomalil z dubnových 5,5 procenta na 1,4 procenta.

Proti loňskému květnu klesl i přebytek zahraničního obchodu, a to o 8,2 miliardy Kč na 6,9 miliardy. "To, že máme přebytek, říká, že by koruna měla posílit," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Rovnovážná hodnota koruny je podle něj ještě o něco silnější než její aktuální kurz.

Pražská burza dnes zahájila týden po svátcích růstem, čímž navázala na vývoj v minulém zkráceném týdnu. Index PX dnes přidal 0,31 procenta na 1080,93 bodu. Z hlavních titulů se dařilo především akciím ČEZ, operátora O2 a technologickému Avastu. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Akcie elektrárenského ČEZ dnes vzrostly o 2,91 procenta na 566 korun. Podle analytika Patria Finance Karla Sokolovského je důvodem růstu komentář Michala Šnobra, který vidí akcie energetického gigantu jako podhodnocené a domnívá se, že by jejich reálná cena mohla být i vysoko nad 600 korun. Šnobr je ekonom a poradce česko-slovenské investiční skupiny J&T a sdružuje minoritní akcionáře ČEZ. Akcie ČEZ byly dnes nejobchodovanějším titulem, celkový objem přesáhl 290 milionů korun.

Cena stoupla i u akcií Avastu, a to o 2,34 procenta na 65,50 koruny. Dařilo se i O2 s růstem o 2,15 procenta na 261,50 koruny.

Druhým nejobchodovanějším titulem dnešního dne byla Komerční banka s obchody za téměř 153 milionů korun. Akcie ale ztratily 0,79 procenta hodnoty a obchodovaly se za 942,50 koruny. Přes půl procenta ztratila také Moneta (78,50 Kč), o více než procento se snížila hodnota akcií Erste Group (907,40 koruny), Kofoly (302 korun) a CETV (90,50 Kč).

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,05 25,88 Kč/USD 22,37 22,02

Zdroj: Patria Online