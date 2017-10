Praha - Česká měna se i dnes udržela pod hranicí 26 Kč/EUR, proti pondělku byla kolem 17:00 o dva haléře silnější na 25,92 Kč/EUR. Vůči dolaru zpevnila o čtyři haléře na 22,06 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online. Pražskou burzu dnes akcie elektrárenské společnosti ČEZ dotáhly k pátému růstovému dnu v řadě. Index PX přidal mírných 0,04 procenta na 1051,20 bodu. V červených číslech ale skončily všechny čtyři finanční tituly. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Koruna prolomila hranici 26 Kč/EUR v pátek. "Výnosy výrazně stouply na českém dluhopisovém trhu a pomáhají tak koruně udržet se lehce pod 26,00 za euro," uvedl Tomáš Vlk z Patria Finance. Dnešní potvrzení rychlého růstu českého HDP nebylo pro trh impulsem k pohybu, dodal.

Český statistický úřad ráno uvedl, že česká ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 4,7 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil o 2,5 procenta. Mezičtvrtletní růst ekonomiky byl nejlepší za více než 20 let. Meziročně ekonomika rostla nejrychleji za poslední rok a půl.

"Kurz koruny vůči euru na zveřejněná data nijak nereagoval," sdělila Jana Steckerová z Komerční banky. Doplnila, že v průběhu dne se koruna držela v úzkém pásmu 26,92 a 26,95 Kč/EUR.

Cenné papíry ČEZ zdražily o 1,21 procenta na 444,90 Kč. Ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) dnes pro Bloomberg sdělil, že ČEZ nemůže investovat do výstavby nových jaderných reaktorů bez vládní podpory, uvedl server Patria.cz. Firma totiž podle něho musí chránit zájmy menšinových akcionářů prostřednictvím nějaké podoby vládní garance za jaderné projekty. Nové jaderné kapacity se tak podle Havlíčka nepostaví bez účasti státu v ČEZ, ať v podobě převzetí jaderných aktiv nebo nepřímé státní podpory.

Nejobchodovanějším titulem dne se na pražském trhu stala Komerční banka, které si zároveň vedla nejhůře z finančních titulů. Její akcie odepsaly 0,88 procenta na 960 korun. Moneta Money Bank si pohoršila o 0,13 procenta na 77,50 Kč, pojišťovna VIG o 0,12 procenta na 652,20 Kč a Erste Bank o 0,34 procenta na 966,70 Kč.

"U Erste Bank jsme mohli pozorovat výběr zisků poté, co v pondělí zavřely na téměř dvouměsíčním maximu," upozornil makléř Patria Finance Pavol Mokoš. Analytici Patria Finance u tohoto titulu zvýšili cílovou cenu z 26,5 eur na 39 eur a doporučení ponechali na úrovni "akumulovat".

Nejvíce dnes klesaly akcie textilky Pegas Nonwovens, a to o 1,47 procenta na 870 korun. Je to nejnižší úroveň od začátku května. V červeném skončily sedmý den v řadě poté, co skončila dobrovolná nabídka na odkup při ceně 1010 Kč za akcii.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,94 25,92 Kč/USD 22,10 22,06

Zdroj: Patria Online