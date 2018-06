Praha - Česká měna dnes zpevnila k euru o zhruba pět haléřů na 25,79 Kč/EUR. Podporu měla v očekávání růstu úrokových sazeb. Vůči dolaru koruna dál posílila na 22,17 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online a vyjádření analytiků.

Nedávné oslabení koruny a mzdové tlaky působící do inflace probudily jestřáby z České národní banky, uvedl analytik Komerční banky Viktor Zeisel. "Od posledního zasedání se viceguvernér (Mojmír) Hampl a člen bankovní rady (Vojtěch) Benda vyjádřili, že centrální banka by měla sazby zvyšovat dříve, než s čím počítala ve své poslední prognóze z května. Přidali se k nim i umírněnější členové bankovní rady," doplnil. Ke zvýšení úrokových sazeb ale podle něj centrální bankéři ještě nepřistoupí příští týden, ale pravděpodobně až v srpnu.

Markéta Šichtařová z Next Finance připomněla, že ve čtvrtek dopoledne česká měna oslabila do blízkosti 26 Kč/EUR. "Pak ale spekulanti pochopili, že by se nemuselo vyplatit dráždit hada bosou nohou. Tím hadem je v jejich hlavách Česká národní banka. Tu čeká už příští týden zasedání. A investorům se zpožděním došlo, že čím slabší koruna bude, tím větší motivace pro centrální bankéře ke zvýšení úrokových sazeb," podotkla.

Koruna bude podle Šichtařové dál posilovat. "Buď totiž čeští centrální bankéři sazby zvednou, nebo dají nahlas vědět, že se tak brzy stane. Pokud by totiž centrální bankéři nedali na sazby důraz, trh by jim rychle přestal věřit. Koruna by se pak centrální bance utrhla ze řetězů," dodala.

Pražská burza dnes ztratila jen nepatrně, index PX klesl o 0,03 procenta na 1064,12 bodu. Dolů ho táhly především energetická společnost ČEZ, Erste Bank a O2. Index naopak vyvažoval růst tuzemských bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Za celý týden odepsal pražský akciový trh podle Josefa Dudka z Fio banky 1,3 procenta.

Cenné papíry společnosti ČEZ, která dnes pořádá valnou hromadu, zlevnily o 0,45 procenta na 553,50 Kč, Erste Bank přišla o 0,42 procenta na 902,20 Kč a O2 o dvě desetiny procenta na 254,50 Kč. Nejvíce, zhruba procento, ztratila likérka Stock, cena jejích akcií spadla na 68,80 Kč.

Nejvýrazněji si naopak polepšily cenné papíry společností Pegas Nonwovens a Kofoly. Akcie textilky získaly 3,54 procenta, akcie nápojářské firmy 3,23 procenta. Cena jedné akcie tak stoupla na 936 korun, respektive 320 korun.

Z tuzemských bank si vedla lépe Moneta Money Bank, jejíž akcie si připsaly 0,79 procenta na 76,10 Kč. Cenné papíry Komerční banky zdražily o 0,55 procenta na 916 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,83 25,79 Kč/USD 22,24 22,17

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu oslabily o 1,3 procenta

Akcie na pražské burze v tomto týdnu oslabily. Index PX ubral 1,3 procenta na 1064,1 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. Nejvíce se dařilo akciím Pegas¨Nonwovens, největší propad zaznamenaly opět akcie výrobce nápojů Kofola. Předchozí týden akcie nepatrně posílily.

"Hlavním tématem na finančních trzích v uplynulém týdnu bylo další pokračování obchodní války mezi USA a zbytkem světa. Hlavní indexy (Dow Jones, S&P 500) ztratily okolo dvou procent. V Evropě byla nervozita v německém automobilovém sektoru poté, co byl zatčen šéf automobilky Audi a Daimler zveřejnil překvapivé snížení výhledu provozního zisku pro tento rok. Zatímco evropský index Eurostoxx 600 odepsal jedno procento, německý DAX propadl o více než zři procenta," uvedl analytik J&T Banky Milan Lávička.

Nejlepší výkonnost v rámci pražské burzy měly v uplynulém týdnu akcie Pegasu. Celý týden bylo obchodování bez jasného trendu, změna nastala v pátek, kdy akcie beze zpráv solidně posilovaly. Za celý týden si připsaly čtyři procenta na 936 Kč.

Na druhém konci pelotonu a největší propad předvedly akcie Kofoly (o 13,51 procenta 320 Kč). Důvodem byl podle analytika prodej akcií za cenu s výrazným diskontem 26 procent, nicméně do konce týdne se podařilo část ztrát odmazat.

Ústředním tématem příštího týdne bude ve světě opět obchodní spor mezi USA na jedné straně a EU a Čínou na straně druhé. Investoři budou sledovat summit lídrů EU v Bruselu ve čtvrtek, kde se obchodní spor může stát jedním z témat poté, co EU uvalila na vybrané zboží z USA reciproční cla. Druhým tématem týdne může být spor uvnitř německé vlády. "Domníváme se, že by týden mohl přinést relativní uklidnění ve srovnání s četnými událostmi posledního měsíce, a máme na něj mírně pozitivní výhled," uzavřel Lávička.