Praha - Koruna dnes proti pátku oslabila k euru o haléř a vůči americkému dolaru ztratila 21 haléřů. Kolem 17:00 byl kurz na 26,04 Kč/EUR a na 21,95 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Výsledky německých voleb kurz koruny podle analytiků nijak neovlivnily. Pražská burza začala týden poklesem, index PX dnes odepsal 0,48 procenta na 1041,49 bodu. Dolů ho stáhl finanční sektor a akcie Unipetrolu.

"(Angela) Merkelová bude zárukou pokračování stávající politiky. Pro nás se tedy nic nemění. Pro trh je proto důležitější, co udělá ČNB. Ta by mohla už tento týden zvýšit své úrokové sazby," uvedl Vladimír Pikora z Next Finance. Pokud ČNB nezvedne sazby tento týden, učiní tak v listopadu, míní.

Až listopadové zvýšení sazeb ČNB očekává Marek Dřímal z Komerční banky. "Podle nás si centrální bankéři raději počkají na novou ekonomickou prognózu, která bude hotová až pro listopadové jednání," podotkl. K celkově příznivému pohledu na domácí ekonomiku přispěl dnes podle něj zveřejněný konjunkturální průzkum. Důvěra v ekonomiku se zvýšila u podnikatelů i u spotřebitelů a celkově dosáhla nejvyšší úrovně od ledna letošního roku.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,03 26,04 Kč/USD 21,74 21,95

Zdroj: Patria Online

Pražskou burzu dnes táhly dolů banky a Unipetrol

Pražská burza začala týden poklesem a ztrácí už popáté z posledních šesti dní. Index PX dnes odepsal 0,48 procenta na 1041,49 bodu. Dolů ho stáhl finanční sektor a akcie petrochemického holdingu Unipetrol. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Objem obchodů činil zhruba 490 milionů korun, dlouhodobý denní průměr je 645 milionů.

Nejhůře dnes dopadly cenné papíry Erste Bank, které zlevnily o 1,79 procenta na 936,50 Kč. Moneta Money Bank oslabila o 0,63 procenta na 78,50 Kč a pojišťovna VIG 0,3 procenta na 638,90 Kč. Akcie Komerční banky stagnovaly na 973 korunách. "Ztrátové finanční tituly v Praze ovlivnily odpisy akciového indexu Stoxx 600 Banks, který k závěru pražské burzy ztrácel 1,03 procenta," uvedl analytik Patria Online Pavel Daniel.

Unipetrol si dnes pohoršil o 1,57 procenta na 339,10 Kč. V pátek přinesla agentura Reuters informaci, že zástupci české vlády požádali vedení elektrárenské ČEZ, aby rozpracovalo variantu rozdělení skupiny, kdy by se oddělila distribuce a obnovitelné zdroje a stát by poté měl převzít kontrolu nad jadernou a uhelnou energetikou. Akcie firmy proto byly dnes velmi sledované a titul byl vůbec nejobchodovanější na pražském trhu. Posílil o 0,21 procenta na 434,20 Kč.

Tabáková společnost Philip Morris ČR, která v úterý ráno zveřejní pololetní hospodářské výsledky, zavřela obchodování se ziskem 0,13 procenta na 16.000 korunách. Podle analytika Patria Finance Václava Kmínka společnost vykáže meziroční růst tržeb o 2,6 procenta. "Hlavním důvodem růstu by měl být příznivý objem prodejů jak v České republice, tak na Slovensku, rostoucí tržby z výrobních služeb a zatím téměř neznatelný dopad zákazu kouření v českých restauracích (začal platit až na konci května 2017)," uvedl.