Praha - Česká měna dnes umazala část posílení, které vůči euru postupně nabrala od minulého čtvrtka. Oslabila o pět haléřů na 25,67 Kč/EUR. K dolaru koruna dál posilovala, polepšila si o 15 haléřů na 21,79 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza dnes stagnovala, index PX zavřel na 1073,27 bodu. Před ztrátou pražský trh zachránily především akcie Erste Bank a Kofoly.

České měně zřejmě neprospěl slabší výkon domácího průmyslu za duben, uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Průmyslová výroba v Česku po očištění o vliv počtu pracovních dnů v dubnu meziročně klesla, snížila se také proti březnu. "Ale velkou reakci na ranní data jsme na trhu neviděli," doplnil Vlk.

Koruna dnes ztrácela především kvůli intenzivnějšímu očekávání ohledně utažení evropské měnové politiky, podotkl Jan Berka ze společnosti Roklen. Přitom právě přísnější evropská měnová politika by podle Berky mohla České národní bance ještě více rozvázat ruce k dřívějšímu zvýšení úrokových sazeb.

Podle Markéty Šichtařové ze společnosti Next Finance by česká měna měla nadále pozvolna stahovat své předchozí ztráty. "K výraznějšímu posílení by ji ale dohnalo jen brzké zvýšení úrokových sazeb České národní banky," dodala.

Pražská burza dnes stagnovala. Index PX uzavřel na hodnotě 1073,27 bodu. Před ztrátou ho zachránily především akcie Erste Bank a nápojářské Kofoly. Ostatní tituly skončily většinou v červených číslech. Aktivita na trhu byla nízká, zobchodovaný objem 402 milionů korun je výrazně pod dlouhodobým průměrem. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Erste Bank zhodnotila o 1,34 procenta na 908 korun a částečně korigovala své předchozí ztráty. Komerční banka a Moneta Money Bank zůstaly na svých úterních zavíracích hodnotách. V poklesu pokračovala pojišťovna VIG, když odevzdala 0,97 procenta na 613,50 Kč.

Nejobchodovanějším titulem dne se stala elektrárenská ČEZ, jejíž cenné papíry zlevnily o 0,44 procenta na 562 korun. Nejhůře ale dnes dopadla sázková Fortuna, která klesla o 1,01 procenta na 195,50 Kč. V červeném byla i mediální CME, telekomunikační O2 nebo textilka Pegas Nonwovens.

Růst tak zaznamenala už pouze Kofola, a to o 0,53 procenta na 382 korun, a provozovatel horských středisek TMR, jehož akcie si polepšily o 0,71 procenta na 705 korun.

Kurz české koruny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,62 25,67 Kč/USD 21,94 21,79

Zdroj: Patria Online