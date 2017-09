Praha - Koruna dnes zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru posílila o čtyři haléře na 26,03 Kč/EUR, k dolaru pak o 12 haléřů na 21,74 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Analytici míní, že by koruna mohla zpevňovat i v dalších měsících. Pražská burza nedokázala navázat na svůj čtvrteční vzestup. Index PX dnes oslabil o 0,12 procenta na 1046,51 bodu, mimo jiné kvůli akciím firmy ČEZ.

Podle analytika Roklenu Jana Berky k dnešním ziskům koruny vůči euru pomohlo vyjádření banky HSBC. Uvedla, že vzhledem k vývoji české ekonomiky ve druhém čtvrtletí očekává, že Česká národní banka zvýší své úrokové sazby v září, a to o 25 bazických bodů na 0,5 procenta.

Z hlediska dalšího vývoje bude prý důležité sledovat nejen rozhodnutí ČNB, ale i výsledek německých parlamentních voleb. "Pokud by jej trhy vyhodnotily pozitivně, koruna a další měny střední a východní Evropy by se mohly svézt na vlně optimismu směrem k silnějším hodnotám. Nemělo by se však jednat o kdovíjak výrazné posuny, proto hlavním "korunovým" fundamentem dění příštího týdne zůstává ČNB," dodal Berka.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová upozornila na sílící napětí mezi USA a Severní Koreou, které vůbec nesvědčí rozvíjejícím se trhům, mezi něž se střední Evropa stále počítá. Většina rozvíjejících se trhů končí tento týden ve ztrátě. Platí to i pro pražskou nebo pro bratislavskou burzu. "Koruna však stále má sklon zpevňovat, čímž dokazuje, že její potenciál stále zůstává do dalších měsíců velký," uvedla Šichtařová.

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,07 26,03 Kč/USD 21,86 21,74

Pražská burza nedokázala navázat na svůj čtvrteční vzestup a počtvrté v tomto týdnu ztrácela. Index PX dnes oslabil o 0,12 procenta na hodnotu 1046,51 bodu. Dolů ho táhly mimo jiné akcie energetické společnosti ČEZ či bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Ztráty oslabujících titulů dosáhly maximálně 0,8 procenta, když nejméně úspěšným byly akcie likérky Stock Spirits," uvedl analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Cenné papíry plzeňského výrobce alkoholických nápojů dnes na burze zlevnily o 0,77 procenta na 70,50 koruny.

Do červených čísel zamířila také emise polostátní energetické firmy ČEZ. Její závěrečná cena 433,30 Kč za akcii byla o 0,62 procenta nižší než na začátku dnešní burzovní seance.

Z finančních titulů se dnes nejméně dařilo akciím bankovní skupiny Erste. Jejich cena klesla téměř o půl procenta na 953,60 koruny.

Naopak mezi ziskové emise se dnes zařadil například Unipetrol nebo O2. Akcie petrochemického holdingu zdražily o 1,47 procenta na 344,50 Kč. Cenné papíry telekomunikační společnosti O2 Czech republic posílily o 0,92 procenta na 275,50 koruny za kus.

Akcie na pražské burze v týdnu oslabily o 0,4 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu oslabily. Index PX od minulého pátku ubral 0,4 procenta na 1046,5 bodu. Největší nárůst zaznamenaly opět akcie holdingu Unipetrol. Nejhůře se vedlo cenným papírům sázkové kanceláře Fortuna, vyplývá z výsledků burzy. V předchozím týdnu akcie posílily téměř o tři procenta.

Událostí uplynulého týdne bylo zasedání americké centrální banky Fed, připomněl analytik J&T Banky Milan Vaníček. Podle očekávání nezvýšila sazby a potvrdila říjen jako termín zahájení postupného snižování bilance Fedu. "Trh nejprve reagoval posílením dolaru a mírným prodejním tlakem na akciích. Celkově však americké trhy znovu dosáhly v průběhu týdne na nové historické rekordy a týden zakončily v kladných číslech. Domácí index PX je nenásledoval," popsal analytik vývoj na trzích.

Nejvíce klesající akcií týdne byla Fortuna, která ztratila 3,1 procenta na 141 Kč. U společnosti se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Vzhledem k tomu, že titul od začátku roku silně posiluje na základě zpráv o snaze o ovládnutí soudobým majoritním akcionářem, aktuální pokles považuje Vaníček spíše za technickou korekci.

Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byl Unipetrol, který přidal 1,3 procenta na 344,5 Kč. Ani zde není k dispozici žádná kurzotvorná informace. Titul posiluje na základě silných hospodářských výsledků a limitovaného počtu volně obchodovatelných akcií.

Příští týden bude pro domácí trh zkrácený čtvrtečním svátkem. Investoři se zaměří na víkendové výsledky německých parlamentních voleb. "V základním scénáři očekáváme, že výsledky voleb moc nezmění současné politické rozpoložení v zemi, a tudíž by jejich vyznění mělo být pro trhy neutrální. Celkově jsme k vývoji v příštím týdnu neutrální a nečekáme opuštění současného mírně pozitivního trendu," odhadl analytik.