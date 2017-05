Praha - Česká měna v pátek stagnovala k euru a posílila vůči dolaru. K 17:00 byla koruna na 26,57 Kč/EUR, takže sice oproti předchozímu závěru zpevnila, ale pouze o dva haléře. K dolaru česká měna posílila o 13 haléřů na 24,33 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza zakončila týden růstem, posilovaly především akcie ČEZ a finančního sektoru.

Za celý týden koruna k euru posílila o devět haléřů. "Koruna zakončila úspěšný týden v klidu a své zisky už navýšila spíše symbolicky. Zbytek regionu na tom byl smíšeně, změny kurzů jsou také malé," sdělil analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk.

"Čtvrteční drobná korekce na světových burzách dnes zaskočila korunové investory. Právě ti měli vsazeno na posilování koruny jako přístav rizikovější měny středoevropského regionu. Spekulanti vybírají zisky z důvodu nulového rizika," komentoval vývoj koruny Radek Pavlíček z investiční skupiny Roklen.

V příštím týdnu analytici neočekávají informace z tuzemské ekonomiky, které by mohly do obchodování výrazněji zasáhnout. "Vyjdou české výrobní ceny a data z platební bilance, která by trh k reakci vybídnout neměla. O něco zajímavější může být odhad HDP (hrubého domácího produktu) za první kvartál," sdělil Vlk.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,59 26,57 Kč/USD 24,46 24,33

Zdroj: Patria Online



Pražskou burzu táhly akcie ČEZ a finančního sektoru

Pražská burza zakončila týden růstem, když index PX v pátek přidal 0,51 procenta na 1017,96 bodu. Nahoru ho táhly především akcie ČEZ a celého finančního sektoru. Aktivita byla nižší, objem obchodů dosáhl podprůměrných 496 milionů korun. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Jednoznačně nejobchodovanějším titulem dne se stal ČEZ, který zhodnotil o 1,5 procenta na 439,30 Kč. Firma ve čtvrtek zveřejnila hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků.

Z finančních titulů se nejvíce dařilo pojišťovně VIG, jejíž akcie zdražily o 0,78 procenta na 674 korun. Erste Bank si polepšila o 0,67 procenta na 876,70 Kč, Komerční banka o 0,46 procenta na 980 korun a Moneta Money Bank o 0,06 procenta na 80,95 Kč.

"Evropské banky v podvečer ztrácely, index Stoxx 600 Banks odepisoval 0,24 procenta," uvedla analytička Patria Online Jana Knechtlová.

Index PX od minulého pátku přidal 1,2 procenta na 1018 bodů. Největší pokles zaznamenaly akcie operátora O2 CR. Nejlépe se vedlo cenným papírům mediální společnosti CME, vyplývá z výsledků burzy. V předchozím týdnu akcie stagnovaly.

"Nedělní vítězství Emmanuela Macrona v prezidentských volbách ve Francii přineslo na začátku týdne lehké vybírání zisků. Ovšem k žádné výrazné změně nedošlo a po většinu týdne finanční trhy v Evropě zůstaly bez větší změny. Za celý týden evropské akciové trhy zůstaly beze změny, v USA akciové indexy byly v mírné ztrátě několik desetin procenta. Index PX pražské burzy celý zkrácený týden pozvolna rostl. Hlavní roli zde hrála výsledková sezona," popsal vývoj analytik J&T Banky Milan Lávička.

Největší růst předvedla akcie CME, která si připsala pět procent na 106 Kč. Za růstem nebyly žádné zprávy a akcie v Praze jen následovala pokračující růst na primárním trhu v USA. Největší propad v rámci pražské burzy zaznamenaly akcie O2 CR, které ztratily 6,9 procenta. To však bylo dáno tím, že se společnost obchoduje od úterka bez nároku na dividendu 21 Kč.

Globálně by příští týden neměl přinést výrazné kurzotvorné události, jelikož nezasedají centrální banky a nejsou v plánu významné politické události. "Akciové indexy by podle nás mohly projít mírným vybíráním zisků, jelikož se v USA i západní Evropě nacházejí na rekordních úrovních a končící výsledková sezona již neposkytne mnoho tržních impulzů," odhadl analytik.