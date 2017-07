Praha - Koruna dnes proti pondělnímu závěru oslabila k euru o šest haléřů na 26,14 Kč/EUR. Podle analytiků tak reagovala na dnešní zveřejnění zápisu z červnového jednání České národní banky. Vůči dolaru česká měna stagnuje na 22,90 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

"Zápis sice potvrdil záměr bankovní rady zvyšovat sazby již ve třetím čtvrtletí letošního roku, jak přepokládá poslední prognóza centrální banky, nepůsobil však v tomto kontextu natolik odhodlaně, jak by se dalo usuzovat z vyjádření guvernéra Jiřího Rusnoka na tiskové konferenci po samotném měnovém jednání," uvedl Jakub Seidler z ING Bank.

V zápisu byly podle něj poměrně málo akcentovány důvody podporující brzký růst sazeb, zatímco větší prostor byl věnován názorům, proč růst sazeb neuspěchat. "Zápis tak poslal ohledně růstu sazeb méně jasný signál, než samotná tisková konference, na což tak koruna zareagovala oslabením," dodal Seidler.

Ve středu budou zveřejněny údaje o inflaci. "Je možné, že utvrdí trhy v očekávání, že korunové sazby brzo vzrostou. To by korunu posílilo," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,08 26,14 Kč/USD 22,90 22,90

Zdroj: Patria Online

Pražská burza po pěti růstech po sobě dnes ztratila 0,22 procenta

Pražská burza pětidenní růstovou sérii dnes neprodloužila a nad tisíc bodů se nedostala. Index PX klesl o 0,22 procenta na 996,79 bodu. Dolů zamířily akcie mediální společnosti CME a Komerční banky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes oslabila k euru a stagnovala vůči dolaru.

Pražský akciový trh šel vzhůru od posledního červnového dne a posiloval i ve třech obchodních dnech minulého týdne a v pondělí. "Index PX se po celý obchodní den pohyboval mírně v záporném teritoriu a na metu 1000 bodů nezaútočil," popsal dnešní obchodování makléř Fio banky Josef Dudek.

Pondělní výrazný růst dnes korigovaly cenné papíry CME, které zlevnily o 1,48 procenta na 96,50 koruny. Víc než procento odepsaly také akcie likérky Stock, když ubraly 1,25 procenta na 51,15 Kč.

Z bankovních emisí Komerční banka klesla o 0,96 procenta na 925,10 koruny, Erste Bank o 0,17 procenta na 913,90 koruny i Moneta Money Bank o 0,13 procenta na 77,20 Kč. Cenné papíry energetické společnosti ČEZ ztratily desetinu procenta na 395,40 koruny.

"Pouze tři akcie se nenacházejí v červeném. Z nich je nejúspěšnější rakouská pojišťovna VIG," poznamenal analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Cenné papíry VIG přidaly 1,43 procenta na 680,90 koruny, vzhůru šly ještě akcie telekomunikačního operátora O2 a beze změny ceny skončily akcie provozovatele horských středisek TMR.

Setinu procenta na 935 bodů odepsaly cenné papíry výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens, který dnes oznámil, že dokončil koupi pozemku pro výstavbu nového závodu v Jihoafrické republice. "Akcie však na zprávu nijak nereagovaly, úspěšné završení jednání se všeobecně očekávalo," podotkl Frayer.