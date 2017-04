Praha - Česká koruna ve středu mírně oslabila vůči společné evropské měně na 26,91 Kč/EUR. Během dne kurz koruny krátkodobě překročil i hranici 26,97 Kč/EUR. Vůči americkému dolaru koruna od úterního večera oslabila o 16 haléřů na 24,74 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na webu společnosti Patria Online. Pražská burza posílila, index PX stoupl o 0,58 procenta na 998,74 bodu. Nejobchodovanější akcie ČEZ zlevnily, většina dalších emisí ale posílila.

"Koruna se ráno pokusila atakovat hladinu 26,83 CZK/EUR. Nevyšlo to ale a kurz se odrazil zpět," popsal dnešní vývoj hlavní ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora.

Další vývoj kurzu koruny bude podle Pikory záležet především na vývoji v zahraničí. "Pokud Američané hodně sníží daně, mohlo by to korunu krátce oslabit ve strachu, že celá střední Evropa bude méně atraktivní," myslí si. Podobné to podle něj bude s vývojem situace v Koreji. "Nebýt těchto dvou krátkodobých vlivů, mohla by koruna lehce zpevňovat," je přesvědčen Pikora.

Hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek upozorňuje, že koruna nebyla jedinou středoevropskou měnou, která dnes ztrácela. "Tendence k oslabení byla patrná i na maďarském forintu," uvedl Vejmělek. Také podle jeho názoru bude čtvrteční vývoj kurzu koruny ve vleku zahraničních událostí, zejména zasedání Evropské centrální banky (ECB). "Platí, že pokud nepřijde nějaký šok, koruna by neměla oslabit výrazněji nad 27 CZK/EUR," myslí si Vejmělek.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,85 26,91 Kč/USD 24,58 24,74

Zdroj: Patria Online

Burza přes pokles ČEZ posílila, CME rostlo o 11,5 procenta

Pražská burza ve středu posílila. Index PX stoupl o 0,58 procenta na 998,74 bodu. Akcie energetické firmy ČEZ, které dosáhly největšího objemu obchodů, sice zlevnily, většina dalších hlavních emisí ale zpevnila. Akcie mediální skupiny CME dokonce zdražily o více než desetinu. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Transakce s akciemi ČEZ, které oslabily o 0,30 procenta na 431,30 koruny, tvořily dvě pětiny celkového objemu obchodů na burze. Deset ze 14 hlavních emisí pražské burzy ale posílilo, včetně cenných papírů Komerční banky a bankovní skupiny Erste, které byly po ČEZ nejobchodovanějšími. Akcie Komerční banky si připsaly 0,42 procenta na 950 korun a akcie Erste 0,24 procenta na 867,40 koruny.

Nejvýraznějšího růstu dosáhly akcie CME, a to o 11,48 procenta na 100 korun. CME, která v Česku vlastní televizi Nova a další stanice, dnes oznámila, že jí v prvním čtvrtletí vzrostl provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) meziročně o 29 procent na více než 540 milionů korun. "Mediální skupina prezentovala výrazně lepší provozní ziskovost, zatímco čistá ztráta byla zhruba čtvrtinová oproti loňskému roku," sdělil analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

Několikaprocentní růst zaznamenaly také akcie petrochemického holdingu Unipetrol, a to o 5,17 procenta na 266,50 koruny. Firma dnes sdělila, že její představenstvo navrhuje výplatu dividendy 8,30 koruny na akcii. Celkem by tak bylo akcionářům vyplaceno 1,5 miliardy korun. "Nejedná se ale o žádnou závratnou sumu, když dividendový výnos mírně přesahuje tři procenta, zatímco sektor jeho evropských konkurentů jako celek nabízí výnos okolo pěti procent," doplnil Frayer.