Praha - Koruna dnes k euru proti pátečnímu závěru oslabila o pět haléřů, kolem 17:00 se obchodovala na 26,90 Kč/EUR. Během dne po oznámení demise vlády krátce oslabila nad 26,96 Kč/EUR. Vůči dolaru ztratila česká měna od pátku tři haléře na 24,68 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria.cz. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes oznámil, že se rozhodl podat demisi kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům a finančním transakcím vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO). Burza neudržela růst z minulého týdne. Index PX dnes oslabil o 0,58 procenta na 1001,98 bodu. Nedařilo se hlavně bankám v čele s Komerční bankou.

Kurz koruny v první reakci vůči euru oslabil, vzápětí se ale hned vrátil pod hranici 26,90 Kč/EUR. "Koruna tak české politické dění ignoruje. Jak se bude celá situace dále vyvíjet, bude záviset na prezidentovi," uvedla Jana Steckerová z Komerční banky.

Politické zprávy podle Tomáše Vlka z Patria Finance mohou trhy trochu znejistět, ale konec vlády, navíc možná pouze formální, nebude mít dopad na ekonomiku. "Rizikem pro korunu ovšem zůstává velký objem spekulativních peněz, které v ní zůstávají. Pokud by se politika stala záminkou pro zavírání některých korunových pozic, mohly by se nabalit i další prodeje," poznamenal Vlk.

Vladimír Pikora z Next Finance míní, že koruna bude tento týden více než domácí politikou ovlivněna francouzskou politikou. Zatím se zdá, že centrista Emmanuel Macron směřuje k vítězství v prezidentských volbách, což by mělo posílit všechny evropské měny včetně koruny. Naopak vítězství kandidátky francouzské krajní pravice Marine Le Penové by vyvolalo odliv kapitálu a oslabení koruny, dodal.

Pražská burza zahájila květen poklesem

Po prodlouženém víkendu neudržela pražská burza růst z minulého týdne. Index PX dnes oslabil o 0,58 procenta na 1001,98 bodu. Nedařilo se hlavně finančním titulům v čele s Komerční bankou a Erste. Naopak cenné papíry Unipetrolu posílily bezmála o 1,8 procenta. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Pražskému parketu se dnes od rána nedařilo a polední nádech k obratu zchladila oznámená demise vlády," zhodnotil obchodování Richard Miřátský z Komerční banky. Pokles indexu PX podle něj šel proti dnešním výsledkům evropských burz.

Nejobchodovanější emisí seance byly akcie ČEZ. Ani jim se nepodařilo vyhnout poklesu, a to o 0,58 procenta na 427,70 koruny.

Z bankovních titulů oslabily všechny tři. Cenné papíry Komerční banky zlevnily skoro o procento a čtvrt na 643,20 koruny. Emise bankovní skupiny Erste odepsala 1,13 procenta na 876 korun za akcii a Moneta Monety Bank klesla o čtvrt procenta na 79,40 Kč.

Cenné papíry holdingu Unipetrol posílily o 1,79 procenta na 284 korun. Polepšily si také akcie Kofoly, a to o 0,55 procenta na 402,20 koruny.

