Praha - Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám, výrazněji k dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala na 25,58 Kč/EUR a na 21,56 Kč/USD. Proti pondělku tak vůči euru ztratila devět haléřů a k dolaru 26 haléřů. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza dnes po pondělním poklesu otočila směr a mírně rostla. Index PX posílil o 0,18 procenta na 1106,30 bodu. Dařilo se především akciím Komerční banky a ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Korunu ráno podle analytiků nepotěšila česká statistika hrubého domácího produktu (HDP) za první čtvrtletí. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku zpomalila meziroční růst na 4,5 procenta z 5,5 procenta v loňském čtvrtém čtvrtletí. Mezičtvrtletně stoupl HDP o 0,5 procenta. Podle Tomáše Vlka z Patria Finance měl ale větší vliv nárůst západních výnosů, který středoevropské měny obecně nenesou moc dobře, doplnil.

Další vývoj kurzu koruny k euru záleží podle Markéty Šichtařové z Next Finance především na postoji České národní banky, která pro letošek počítá s ještě jedním zvýšením úrokových sazeb. "My stále během příštích týdnů sázíme na mírné posílení koruny. Už ale nepočítáme s tím, že by koruna měla posilovat pod 25korunovou hladinu," dodala.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,49 25,58 Kč/USD 21,30 21,56

Zdroj: Patria Online

Pražskou burzu táhly k růstu akcie Komerční banky a ČEZ

Nejobchodovanějším titulem dne byly cenné papíry ČEZ, které zhodnotily o 0,8 procenta na 568 korun. Ještě úspěšnější byly akcie Komerční banky, které zakončily obchodování o 1,23 procenta výše na 908,50 Kč.

Zbytek finančního sektoru skončil se ztrátou. Moneta Money Bank si pohoršila o 0,79 procenta na 75 korun, Erste Bank odevzdala 0,53 procenta na 984,60 Kč a akcie pojišťovny VIG zlevnily o 0,22 procenta na 678,50 Kč. Mediální CME klesla o 2,5 procenta na 82 korun.

Na novém trhu pražské burzy Start, která je určena pro rozvíjející se malé a střední české firmy, se v upisovacím 14denním období upsal plný objem akcií společnosti Fillamentum a více než 30 procent emise akcií firmy Prabos Plus. Naopak se neupsal požadovaný minimální objem akcií Primoco UAV, která tak nebude na Start zařazena.