Praha - Koruna kolem 17:00 ztrácela na obě hlavní rezervní měny. K euru oslabila proti pondělnímu závěru o tři haléře na 26,16 Kč/EUR, k americkému dolaru o 14 haléřů na 22,32 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza stejně jako v pondělí posílila.

Dnešní oslabení české měny po jejím pondělním zpevnění podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové potvrdilo, že jakmile koruna začne posilovat, využije toho část investorů k výběru zisků "My dál počítáme s posílením koruny. Její kurz však během této cesty vykreslí na monitorech řadu schodů," uvedla Šichtařová.

Do kurzu koruny by ve středu mohl promluvit předběžný odhad vývoje českého hrubého domácího produktu ve druhém čtvrtletí, který zveřejní Český statistický úřad. Podle analytiků oslovených ČTK česká ekonomika stoupla od dubna do června meziročně nejméně o 2,9 procenta jako v prvním kvartále.

Burzovní index PX stoupl o 0,17 procenta na 1032,50 bodu. Růstu nezabránilo ani oslabení akcií Moneta Money Bank, které zaznamenaly největší objem obchodů z hlavních emisí. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Obchody s akciemi Monety tvořily téměř polovinu celkového objemu dnešních transakcí na pražské burze. Akcie banky zároveň postihl nejvýraznější propad ze všech hlavních emisí, a to o 1,94 procenta na 75,70 koruny.

Většina ze 14 hlavních emisí ale posílila, a zabránila tak oslabení celé burzy. Z nejobchodovanějších emisí zdražily například cenné papíry Komerční banky o 0,10 procenta na 1008 korun nebo akcie energetické firmy ČEZ o 0,78 procenta na 414,30 koruny. Nejvýrazněji si polepšily akcie výrobce lihovin Stock, jejichž cena stoupla o 4,20 procenta na 414,30 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,13 26,16 Kč/USD 22,18 22,32

Zdroj: Patria Online