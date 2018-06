Praha - Česká měna v pátek oslabila k euru i dolaru. K 17:00 koruna oslabila oproti předchozímu závěru vůči euru o tři haléře na 25,73 Kč/EUR a k dolaru o deset haléřů na 22,16 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza na závěr týdne rostla.

Koruna bude navzdory nynějšímu mírnému poklesu podle analytiků v příštích měsících posilovat. Pomohou jí k tomu zřejmě výroky představitelů České národní banky o možném zvýšení úrokových sazeb.

"V posledním čtvrtletí letošního roku by měla být koruna podle prognózy České národní banky na hladině 24,60 Kč/EUR. My na rozdíl od nich nevěříme, že letos koruna pokoří 25korunovou hladinu. Sázíme jen na mírné posílení koruny v řádu desetihaléřů," sdělili Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance.

Burzovní index PX v pátek posílil o 0,23 procenta na 1077,88 bodu. Vzhůru ho táhla především Komerční banka a Moneta. Opačně na index působila emise rakouské pojišťovny VIG. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Z hlavních titulů pražské burzy si nejlépe vedla Komerční banka. Její akcie posílily o 1,65 procenta na 925 korun. Téměř o půl druhého procenta si polepšila také emise Monety. Její závěrečná cena byla 77,20 Kč za akcii.

Mimo finanční sektor se dařilo například mediální skupině CME. Její akcie zdražily o 1,16 procenta na 87 koruny.

Naopak ztrácely cenné papíry pojišťovny Vienna Insurance Group (VIG) či bankovní skupiny Erste. Akcie VIG zlevnily o více než procento na 622 korun za kus. Cenné papíry Erste uzavřely obchodování s cenou 927,80 Kč, což bylo o 0,9 procenta níž, než na začátku dnešní burzovní seance.

Za celý uplynulý týden akcie na pražské burze nepatrně posílily. Index PX přidal 0,1 procenta na 1077,9 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. Nejvíce se dařilo akciím mediální skupiny CME, největší propad zaznamenaly akcie výrobce nápojů Kofola. Předchozí týden akcie oslabily o 0,6 procenta.

"Investoři sledovali historickou schůzku mezi prezidenty USA a KLDR, zasedání americké centrální banky Fed, Evropské centrální banky a další vývoj v obchodní politice mezi USA a Čínou. Zámořské trhy reagovaly negativně na 'jestřábí' Fed a opětovné zjitření situace v obchodní politice mezi USA a Čínou," uvedl analytik J&T Banky Milan Vaníček. "Domácí trh zaznamenal neutrální týden," dodal.

Připomněl, že k pátku byly převáženy indexy PX a CECE, což mělo dopad na konkrétní domácí tituly. Největší propad v rámci pražské burzy zaznamenaly akcie Kofoly, které ztratily 2,6 procenta na 370 Kč. U firmy se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Propad přišel až v pátek, což Vaníček připsal technickému převážení obou indexů.

Naopak nejvíce rostly akcie CME, které přidaly 3,3 procenta na 87 Kč. Ani CME neoznámila žádné kurzotvorné informace. I v tomto případě byl důležitý faktor převážení indexů, kde CME lehce navýšila svůj podíl díky zvýšení tržní kapitalizace.

Příští týden bude relativně chudý na významnější události a i na makroekonomická data. "Očekáváme, že se investoři budou soustředit na situaci kolem obchodní politiky USA vůči Číně, která může vyvolávat další nepříznivé vlny. Nesmíme vynechat zasedání Eurogroup, které může přinést další krok vůči Řecku. Trh bude zřejmě dále vstřebávat zasedání Fedu a ECB a vyhodnocovat vlivy s dlouhodobým dopadem. Celkově jsme na příští týden neutrální," uvedl analytik.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,70 25,73 Kč/USD 22,06 22,16

Zdroj: Patria Online