Praha - Koruna dnes oslabila k euru a posílila vůči americkému dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala na 25,71 Kč/EUR a na 21,76 Kč/USD. Proti pátku tak k evropské měně ztratila tři haléře, naopak k americké měně osm haléřů získala. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza zakončila pondělní obchodování na nejvyšší letošní úrovni.

Už minulý týden nebyl z pohledu české měny podle Jana Vejmělka z Komerční banky příliš úspěšný. Koruna oslabovala prakticky v průběhu celého minulého týdne. "Proti koruně stály možná paradoxně nižší inflační tlaky," poznamenal. Zveřejněná listopadová inflační data ukázala na snížení meziročního růstu spotřebitelských cen na 2,6 procenta z říjnových 2,9 procenta.

"Aktuální inflace tak není argumentem pro to, aby ČNB na svém zasedání tento čtvrtek přistoupila k již druhému zvýšení sazeb v tomto čtvrtletí," uvedl Vejmělek. Většina trhu podle něj neočekává, že by ČNB na tomto zasedání úrokové sazby zvýšila. Vejmělek míní, že do konce roku koruna výrazněji neposílí. "Naopak efekt konce roku zdůrazňuje rizika na straně krátkodobě slabší měny. Pokud k oslabení koruny skutečně dojde, očekáváme s Novým rokem rychlou nápravu a její posílení," dodal.

Třetina oslovených analytiků pak ale poukazuje, že právě slabší koruna může být pro ČNB argumentem, proč zvýšit sazby ještě do konce roku. "My mu jako alternativě dáváme pravděpodobnost 35 procent. Pokud by se realizoval, lze očekávat pozitivní reakci koruny a opětovné testování hladiny 25,40 Kč/EUR," uzavřel Vejmělek.

Pražská burza na počátku nového týden obrátila směr a vzrostla. Index PX stoupl o 0,66 procenta na 1069,09 bodu, což je nejvyšší závěr v letošním roce. Akcie Erste Bank přidaly víc než 2,3 procenta, pojišťovně VIG posílily přes 3,5 procenta. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Stalo se tak díky příznivému sentimentu ve světě, jelikož investoři věří, že tento týden bude schválená daňová reforma v USA," uvedl k příčinám růstu pražského akciového trhu makléř Fio banky Josef Dudek.

Cenné papíry VIG stouply o 3,54 procenta na 673 korun po zprávě o akvizici pojišťovny Seesam v Pobaltí, poukázal Dudek. Akcie Erste Bank si polepšily o 2,33 procenta na 921,10 Kč, Monetě Money Bank vzrostly o 0,13 procenta na 79 korun, Komerční bance naopak klesly o 0,17 procenta na 898,50 Kč.

"ČEZ se dopoledne obchodoval na více jak dvouletých maximech nad 500 Kč, nakonec uzavřel těsně pod touto metou," podotkl Dudek. Cenné papíry elektrárenské firmy nakonec odepsaly 0,06 procenta na 499,70 koruny.

Sérii poklesů prodloužily akcie mediální firmy CME, když ztratily 1,48 procenta na 96,50 koruny. Ztrátu dnes vykázaly také cenné papíry telekomunikačního operátora O2, které ubraly 0,62 procenta na 271,20 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,68 25,71 Kč/USD 21,84 21,76

Zdroj: Patria Online