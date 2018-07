Praha - Česká měna v úterý dále posílila k euru, polepšila si o čtyři haléře na 25,84 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna oslabila na 22,12 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza za podprůměrné obchodní aktivity oslabila.

Obchodování se středoevropskými měnami dnes nemělo výrazné podněty na regionálním ani na světovém trhu, uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Korunu tak k výraznějšímu posílení nedonutilo ani pondělní vyjádření guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, že se česká ekonomika přehřívá, dodala.

Ze středoevropských měn se tak dnes nejvíc zhodnotil polský zlotý. "(Koruna) znovu ukázala, že domácí zprávy ji příliš nezajímají, možnou inspirací pro dnešní vývoj byl růst zlotého," podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

"Nemáme nové zprávy, které by změnily náhled investorů na střední Evropu," poznamenal hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Tento klid ale podle něj může rychle vyprchat, až se některá regionálně významná firma ozve, že by ji mohla poškodit obchodní válka. "Krátkodobě tak vidím pro středoevropské měny víc prostoru k oslabení než posílení," doplnil.

Akciový index PX v úterý klesl o 0,63 procenta na 1081,39 bodu. Dolů ho táhly finanční emise a nedařilo se ani technologické firmě Avast a mediální CME, které ztratily kolem dvou procent. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

"Pražská burza zažila další nudný den," podotkl Miroslav Frayer z Komerční banky. Podle Pavla Hadrouška z Fio banky se mezi akciovými tituly nenašel žádný lídr, který by "zavelel" k růstu. "Naopak při velmi poklidném prázdninovém vývoji kurzy mírně oslabovaly," uvedl.

Nejvíce ztratil Avast, a to 2,11 procenta na 69,50 Kč. Téměř dvě procenta odepsala mediální CME, jejíž akcie tak zlevnily na 88,70 Kč. Z finančních titulů si vedla nejhůře Erste Bank, která přišla o 1,30 procenta na 893,20 Kč. Komerční banka si pohoršila o půl procenta na 938 korun a Moneta Money Bank o 0,19 procenta na 77,70 Kč. Pojišťovna VIG oslabila o čtvrt procenta na 604 korun.

Cenné papíry ČEZ zůstaly poblíž 570 korun, když odepsaly devět setin procenta. Cena akcií operátora O2 stagnovala na 263,50 Kč. V zisku se udržely PFNonwovens a Stock Spirits, když akcie textilky zdražily o 0,89 procenta na 902 korun a cenné papíry likérky stouply o 0,15 procenta na 68,10 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,88 25,84 Kč/USD 22,11 22,12

Zdroj: Patria Online