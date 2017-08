Praha - Pražská burza ve čtvrtek posílila. Index PX stoupl o 0,27 procenta na 1034,15 bodu. Burza rostla i navzdory poklesu nejobchodovanějších akcií Moneta Money Bank, energetické firmy ČEZ a Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Pražská burza posílila navzdory poklesu akcií Monety, ČEZ a Komerční banky.

Koruna posílila už dopoledne, podle analytičky Komerční banky Jany Steckerové tak reagovala na výsledky konjunkturálního průzkumu. Důvěra v českou ekonomiku je nejvyšší od letošního ledna, v srpnu vzrostla proti červenci o jeden bod na 98,7 bodu. Česká měna ale stále zůstává v okolí kurzu 26,10 Kč/EUR.

"Výrazné pohyby očekáváme až příští týden po revizi HDP za druhé čtvrtletí. Pokud ta potvrdí dobrá čísla z prvního odhadu, mohl by se kurz dostat pod 26 Kč/EUR," uvedl analytik Roklenu Radek Pavlíček. Koruna by se tak posunula na nová pointervenční maxima a dostala se z relativně úzkého kurzového pásma, ve kterém se pohybuje již téměř dva měsíce.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová uvedla, že koruna má jednoznačně posilující trend, ačkoliv se jí pod 26 Kč/EUR nyní příliš nechce. "To je ovšem jen záležitost takzvaných technických faktorů. Tuto úroveň již nedávno prorazila, takže napodruhé to nebude tak složité," dodala Šichtařová.

Tři emise s největšími objemy obchodů shodně oslabily. Akcie Monety zlevnily o 0,45 procenta na 77,80 koruny, akcie ČEZ o 0,24 procenta na 423 korun a akcie Komerční banky o 0,10 procenta na 991 korun. Nejvýrazněji ztratily cenné papíry výrobce lihovin Stock, a to o 0,62 procenta na 64,60 koruny.

Většina ze 14 hlavních emisí ale posilovala, nebo stagnovala. Nejvýraznější růst ceny a zároveň čtvrtý největší objem obchodů zaznamenaly akcie bankovní skupiny Erste, které zdražily o 1,34 procenta na 929,30 koruny. Druhého největšího růstu dosáhly cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris ČR, které si polepšily o 1,21 procenta na 15.990 korun.

Česká měna dnes mírně zpevnila vůči euru a stagnovala k dolaru. Koruna k 17:00 posílila k euru oproti předchozímu závěru o tři haléře na 26,10 Kč/EUR. K dolaru zůstala beze změny na 22,11 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,13 26,10 Kč/USD 22,11 22,11

Zdroj: Patria Online