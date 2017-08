Praha - Koruna dnes ve srovnání s pondělním závěrem o haléř posílila k euru na 26,08 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak česká měna oslabila o osm haléřů na 22,16 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Analytici čekají ve zbytku týdne klidný vývoj.

Koruna se již několik dní drží okolo úrovně 26,10 Kč/EUR. "Tady si našla dočasnou rovnováhu. Nemusí to ale trvat dlouho a i nenápadná zpráva může přinést koruně posílení pod 26korunovou hladinu. Tam tak či tak do Vánoc zamíří," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Podle analytika společnosti Roklen Radka Pavlíčka by zbytek týdne nemusel být příliš akční, a to kvůli absenci klíčových ekonomických dat i relativnímu klidu na světových trzích. "Devizové vody by mohl rozvířit možná až pátek, kdy na symposium světových centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole promluví šéfka Fedu Yellenová a guvernér ECB Draghi," uvedl Pavlíček.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,09 26,08 Kč/USD 22,08 22,16

Zdroj: Patria Online