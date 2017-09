Praha - Česká měna dnes mírně oslabila vůči euru a mírně posílila k dolaru. K 17:00 proti předchozímu závěru oslabila k euru o dva haléře na 26,11 Kč/EUR a k dolaru o dva haléře zpevnila na 21,87 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza stagnovala. Index PX sice klesl, ale pouze o 0,04 procenta na 1024,95 bodu. Akcie Unipetrolu si připsaly výrazný růst o 6 procent.

Na oslabení k euru měly podle analytika Komerční banky Marka Dřímala podíl výsledky českého průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu za červenec, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Podle Dřímala byla čísla horší, než se čekalo.

Zklamání z ekonomických údajů by však nemělo zabránit České národní bance ve zvýšení sazeb ještě jednou do konce roku, uvedl Dřímal. "Tento krok očekáváme v listopadu. Koruna by tak měla konečně prolomit úroveň 26 Kč/EUR," doplnil.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,09 26,11 Kč/USD 21,89 21,87

Zdroj: Patria Online

Pražská burza stagnovala, akcie Unipetrolu posílily o 6 procent

Pražská burza dnes stagnovala. Index PX sice klesl, ale pouze o 0,04 procenta na 1024,95 bodu. Výrazný růst, o více než šest procent, si dnes připsaly akcie petrochemického holdingu Unipetrol. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Unipetrol byl dnes na pražské burze emisí s třetím největším objemem obchodů. Posílení akcií holdingu o 6,35 procenta na 318 korun bylo zároveň nejlepším výsledkem mezi hlavními emisemi, a vyrovnávalo tak pokles ostatních nejobchodovanějších cenných papírů.

Akcie energetické firmy ČEZ, které zaznamenaly největší objem obchodů, oslabily o 0,12 procenta na 416 korun. Druhá nejobchodovanější emise, cenné papíry bankovní skupiny Erste, také ztrácely, a to o 1,39 procenta na 920,60 koruny. Nejvýraznější pokles postihl akcie mediální skupiny CME, které zlevnily o 2,19 procenta na 89,50 koruny.