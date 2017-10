Praha - Koruna ve středu mírně oslabila k euru, když se v 17:00 obchodovala za 25,89 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak česká měna posílila o čtyři haléře na 21,86 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza se vrátila k růstu.

Ve srovnání s úterním závěrem byla dnes koruna slabší o haléř. "Čekáme na nějaký stimul ze zahraničí. Ten dá koruně směr. Předvolební průzkumy i možné koalice, které jsou každým dnem bizarnější, trh ignoruje," uvedl hlavním ekonom společnosti Next Finance Vladimír Pikora.

Posilování koruny k dolaru by podle analytika Roklenu Jana Berky mohl ukončit zápis ze zářijového zasedání americké centrální banky, který bude zveřejněn dnes večer. "Fed potvrdil, že má v plánu letos ještě jednou zvýšit své úrokové sazby Proto, pokud by se ukázalo, že tento krok můžeme čekat spíše dříve než později, by dolar mohl získat potřebnou "šťávu" ke zvrácení trendu posledních dní, kdy intenzivně oslaboval jak vůči euru, tak i koruně," míní analytik.

Burzovní index PX ve středu stoupl o 0,41 procenta na 1054,37 bodu. Burza zpevnila navzdory oslabení nejobchodovanější emise, akcií Moneta Money Bank. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Transakce s cennými papíry Monety tvořily téměř polovinu celkového objemu dnešních obchodů na burze. Akcie Monety byly zároveň jednou z mála hlavních emisí, které dnes ztrácely. Ze 14 hlavních emisí skončily v červených číslech pouze tři. Akcie Monety oslabily o 0,86 procenta na 75,25 koruny. Dále zlevnily akcie operátora O2 o 0,45 procenta na 268,10 koruny a akcie sázkové firmy Fortuna o 1,27 procenta na 147,60 koruny.

Pokles akcií Monety vyrovnávalo hlavně zdražení cenných papírů ostatních bank a energetické firmy ČEZ. Akcie bankovní skupiny Erste si polepšily o 1,10 procenta na 971 korun, akcie Komerční banky o 0,42 procenta na 964 korun a akcie ČEZ také o 0,42 procenta na 450,80 koruny. Nejvýrazněji posílily cenné papíry mediální skupiny CME, a to o 2,23 procenta na 96,40 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,88 25,89 Kč/USD 21,90 21,86

Zdroj: Patria Online