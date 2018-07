Praha - Kurz české měny se dnes pohyboval jen minimálně. Vůči euru posílila koruna o dva haléře na 25,92 Kč/EUR. K dolaru naopak o haléř oslabila, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,21 Kč/USD. Pražská burza zakončila týden mírným růstem, index PX dnes posílil o 0,15 procenta na 1084,79 bodu. Brzdily ho akcie mediální CME a pojišťovny VIG. Dařilo se Erste Bank a Monetě Money Bank, žádný z hlavních titulů ale dnes nezaznamenal alespoň jednoprocentní růst.

"V ČR se neděje nic, co by stálo za zmínku. Na Slovensku jakbysmet. Koruna po celý den stagnuje v intervalu 25,90 až 25,95 CZK/EUR," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Koruna se podle něj během dne vyvíjí velmi podobně jako polský zlotý, za posledních 25 dní je její korelace s polskou měnou téměř stoprocentní. S maďarským forintem je to 99 procent. U stodenní korelace je výsledek podobný. "To ukazuje, jak je pro trh v tento okamžik málo důležité, jak se vyvíjejí národní ekonomiky, jaká je inflace, nezaměstnanost apod. Stejně tak pro trhy není podstatné, kdo je u moci. Berou nás jako balík středoevropských zemí, a dá se to pochopit," dodal analytik.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,94 25,92 Kč/USD 22,20 22,21

Zdroj: Patria Online

Pražská burza zakončila týden mírným růstem, index PX dnes posílil o 0,15 procenta na 1084,79 bodu. Brzdily ho akcie mediální CME a pojišťovny VIG. Dařilo se Erste Bank a Monetě Money Bank, žádný z hlavních titulů ale dnes nezaznamenal alespoň jednoprocentní růst. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Finanční sektor se obchodoval smíšeně. Cenné papíry pojišťovny VIG odepsaly 0,91 procenta na 600,50 Kč. V červeném skončila i Komerční banka, když klesla o 0,11 procenta na 944 korun. Moneta naopak zhodnotila o 0,84 procenta na 77,80, což z ní dělá dnešní nejúspěšnější titul. Erste Bank si polepšila o 0,58 procenta na 902,40 Kč.

Nejvíce se dnes obchodovalo s akciemi elektrárenské společnosti ČEZ, které zdražily o 0,18 procenta na 568 korun. Petrochemický holding Unipetrol naopak oslabil o 0,13 procenta na 374,50 Kč a CME odepsala 0,78 procenta na 89,50 Kč. Operátor O2 přidal 0,58 procenta na 261,50 Kč.

"Obchodování v Evropě bylo spíše klidné bez jasného směru. Jedinou výjimkou byl sektor telekomunikací, který ztratil 0,8 procenta," uvedl analytik Patria Finance Jakub Lukáš.