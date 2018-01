Budapešť - Měny středoevropských zemí by v letošním roce měly pokračovat v růstu v čele s českou korunou. Vyplývá to z průzkumu, který si mezi analytiky udělala agentura Reuters. Koruna by tak v průměru mohla za letošní rok zpevnit vůči euru o 2,4 procenta a dostat se na 24,95 Kč.

Koruna a polský zlotý přitom už loni patřily k nejvýkonnějším měnám na světě. Obě posílily o více než pět procent vůči euru a zhruba o 20 procent vůči dolaru. Jejich růst byl mnohem výraznější, než předpovídali analytici před rokem, a to zejména v případě zlotého.

Podle nejnovějšího průzkumu, který se uskutečnil tento týden, by měl zlotý v letošním roce zpevnit zhruba o procento na 4,13 zlotého za euro. Jedno procento by si měl připsat rovněž maďarský forint, jehož kurz by tak měl na konci roku činit 307,5 forintu za euro.

Obě tyto měny se do blízkosti úrovní předpovídaných pro konec letošního roku dostaly již během růstu při letošní první obchodní seanci. Podle analytičky DZ Bank Sandry Strifflerové ale v krátkodobém výhledu o část zisků přijdou.

Maďarská centrální banka totiž před volbami, které se budou konat v dubnu nebo v květnu, pokračuje v uvolňování měnové politiky. Polský zlotý by pak v příštích měsících mohl čelit prodejnímu tlaku kvůli sporům mezi Varšavou a Bruselem ohledně reformy soudnictví v Polsku.

Za růstem středoevropských měn podle analytiků stojí zejména silný hospodářský růst regionu i jeho hlavního obchodního partnera, tedy eurozóny, a vyhlídky na zpřísňování měnové politiky v Evropě.

Maďarská centrální banka sice letos asi nepřikročí ke zvýšení úrokových sazeb, forint by ale měl těžit z růstu ekonomiky a přebytků běžného účtu platební bilance. "(Maďarské centrální bance) docházejí nástroje k uvolňování měnové politiky a od druhého pololetí nebude schopna bránit růstu forintu," uvedl analytik Peter Virovacz ze společnosti ING.