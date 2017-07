Praha - Česká měna dnes uzavřela obchodování na nové nejsilnější úrovni k euru od začátku měnových intervencí v roce 2013. K 17:00 koruna proti čtvrtečnímu závěru zpevnila o osm haléřů na 26,02 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Ve čtvrtek se koruna během dne dostala i na kurz 25,995 Kč za euro, ale nakonec uzavřela nad 26 korunami. K dolaru se dnes koruna dostala na 22,33 Kč/USD, což je nejsilnější kurz od konce roku 2014. Pražská burza ukončila týden poklesem, index PX odepsal 0,45 procenta na 1004,19 bodu. Dolů ho táhly například akcie Erste, Monety a pojišťovny VIG.

S pomocí intervencí udržovala Česká národní banka od roku 2013 kurz koruny k euru nad 27 Kč/EUR kvůli hrozící deflaci. Na začátku letošního dubna intervence ukončila, a od té doby postupně česká měna posiluje vůči euru a také k dolaru. Dnešní závěr je novým nejsilnějším kurzem koruny k euru od 7. listopadu 2013, kdy intervence začaly.

"Nových zpráv z českého trhu jsme se dnes nedočkali. Pokračovaly však zřejmě přípravy obchodníků na zasedání ČNB 3. srpna, na kterém podle našich odhadů dojde ke zvýšení sazeb," sdělil analytik Komerční banky Marek Dřímal.

Vůči dolaru koruna proti čtvrtečnímu závěru zpevnila o 11 haléřů na 22,33 Kč/USD. Je tak nejsilnější od prosince 2014. Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové bude dolar ještě několik týdnů ztrácet, ale tlaky na jeho oslabování postupně vyprchají.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,10 26,02 Kč/USD 22,44 22,33

Zdroj: Patria Online

Pražská burza klesala, nedařilo se většině finančních titulů

Pražská burza ukončila týden poklesem, index PX dnes odepsal 0,45 procenta na 1004,19 bodu. Nedařilo se finančnímu sektoru, výjimkou byla pouze Komerční banka. Ztráty pražského trhu mírnily také akcie ČEZ, petrochemického holdingu Unipetrol a Fortuny. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Z finančních titulů dopadla nejhůře pojišťovna VIG, která odepsala 1,8 procenta na 656 korun. Erste Bank si pohoršila o 1,06 procenta na 894,40 Kč a Moneta Money Bank o 0,44 procenta na 78,65 Kč. Komerční banka posílila o 0,09 procenta na 958,90 Kč.

Unipetrol dnes oznámil, že v prvním pololetí zdvojnásobil čistý zisk na 6,4 miliardy korun z loňských 3,1 miliardy. Tržby firmy stouply o 60 procent na 61 miliard korun. Vedení společnosti uvedlo, že pokud vydrží dobré výsledky i ve druhé polovině roku, firma by mohla zvýšit dividendu na akcii za letošní rok.

Akcie společnosti na to reagovaly růstem o procento na 302 korun, na začátku obchodování ale titul přidával až 2,8 procenta. "Za týden je vyšší o 3,78 procenta, když se mu podařilo prolomit dlouholetá maxima a vyšvihnout se poprvé po devíti letech nad 300 Kč za akcii," uvedla analytička Patria Online Jana Knechtlová.

Nejvyšší procentuální růst dnes zaznamenala Fortuna, která přidala 1,43 procenta na 142 korun. ČEZ posílil o 0,22 procenta a zakončil obchodování o 90 haléřů nad psychologickou hranicí 400 korun.

Akcie na pražské burze v týdnu posílily o 0,4 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu posílily. Index PX od minulého pátku přidal 0,4 procenta na 1004,2 bodu. Největší pokles zaznamenaly akcie pojišťovací skupiny VIG. Nejlépe se vedlo cenným papírům Pegas Nonwovens, vyplývá z výsledků burzy. V předchozím týdnu akcie posílily o téměř procento.

"Uplynulý týden trh sledoval výsledkovou sezonu, která se rozjela i v Evropě, a samozřejmě Evropskou centrální banku. Euro prudce zareagovalo posunem vůči dolaru na úrovně, kde bylo před dvěma lety. Růstu eura odpovídala i negativní reakce evropských trhů, které jsou zaměřené na vývoz. Německý index DAX odepsal během týdne téměř tři procenta, americké indexy do půl procenta. Domácí index PX šel proti proudu," popsal vývoj na trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Nejvíce klesající akcií týdne byla VIG, jež přišla o 2,9 procenta na 656 Kč. U firmy se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Nicméně titul reagoval na prodejní tlak na evropských akciích po silném posílení kurzu eura vůči dolaru, ale i jiným měnám.

Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla Pegas Nonwovens, která přidala 8,5 procenta na 1015 Kč. U Pegasu se objevila informace o plánované dobrovolné nabídce ze strany investora R2G za cenu 1010 Kč. R2G chce údajně ovládnout sto procent společnosti. Cena na trhu se rychle očekávané nabídce přizpůsobila. Navíc trh očekává, že se může objevit další nabídka.

Příští týden bude trh pokračovat ve sledování výsledkové sezony a zaměří se na středeční zasedání výboru americké centrální banky. "Očekáváme, že ta ponechá úrokové sazby beze změny a komentář by měl vyznít holubičím tónem. Respektive by se neměla měnit rétorika od posledního zasedání. Pokud tomu tak bude, mělo by pokračovat posilování eura, a tím pádem i oslabování evropských akcií," uvedl analytik.