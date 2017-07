Praha - Česká měna v pondělí posílila k euru o haléř a uzavřela na 26,07 Kč/EUR. Zpevnila také k dolaru, a to o sedm haléřů na 22,72 Kč/USD, což je poblíž dvouapůlročního maxima. Vyplývá to z údajů webu Patria Online. Pražská burza zahájila týden růstem.

Koruna se k euru obchodovala v rozmezí od 26,06 do 26,10 koruny za euro. Analytik Next Finance Vladimír Pikora to označil za "nudnou stagnaci". "Nic se nedělo. Trh zcela ignoroval slova viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla, který v médiích lobboval za to, aby prošla novela zákona o ČNB, kde by banka získala větší pravomoci," uvedl Pikora.

Za zajímavé Pikora označil obchodování s librou. Ta se zotavila poté, co se dnes v Bruselu začalo naostro jednat o brexitu. Zatímco ve středu byl kurz na 29,22 Kč/GBP, dnes už byl na 29,80 Kč/GBP. Závěr obchodování korunu k libře zastihl na 29,69 Kč/GBP.

Mezi středoevropskými měnami se podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka nedařilo forintu. Mírné zisky si kromě koruny připsal i polský zlotý.

Index pražské burzy PX posílil o 0,48 procenta na 1005,36 bodu. Ve ztrátě skončily jen dva tituly, naopak ČEZ posílil na 400 korun za akcii. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Aktivita na trhu byla dnes ale nízká, celkový objem obchodů dosáhl podprůměrných 407 milionů korun.

Finanční tituly posílily, přestože celoevropský index Euro Stoxx 600 Banks dnes klesal, uvedl analytik Patria Online Petr Zelenka. Komerční banka zhodnotila o 1,08 procenta na 940 korun, Moneta Money Bank o 0,51 procenta na 79,20 Kč, pojišťovna VIG o 0,09 procenta na 676 korun a Erste Bank o 0,04 procenta na 912,30 Kč.

ČEZ se poprvé od června dostal nad hranici 400 korun a uzavřel přesně na ní, když během dne posílil o 0,23 procenta. Nejvyšší procentuální růst zaznamenala tabáková Philip Morris ČR, jejíž akcie zdražily o 3,37 procenta na 15.503 korun.

Ve ztrátě skončila mediální CME, která odepsala 0,47 procenta na 96 korun. Likérka Stock si pohoršila o 0,8 procenta na 49,50 Kč. Výrobce lihovin dnes oznámil, že koupí 25 procent v irských palírnách skupiny Quintessential Brands Group za 18,3 milionu eur (477,4 milionu Kč). Investice zahrnuje okamžitou hotovostní platbu 15 milionů eur. Dalších 3,3 miliony eur firma vyplatí podle svého uvážení v příštích pěti letech.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,08 26,07 Kč/USD 22,79 22,72

Zdroj: Patria Online