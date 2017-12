Praha - Česká měna dnes k euru opět mírně posílila. K 17:00 si k evropské měně polepšila oproti předchozímu závěru o dva haléře na 25,56 Kč/EUR. K dolaru naopak oslabila o osm haléřů na 21,75 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Další pokles nezaměstnanosti v Česku do vývoje kurzů příliš nezasáhl. Pražská burza zakončila týden růstem, index PX dnes posílil o 0,61 procenta na 1062,35 bodu. Dařilo se hlavně bankám, Unipetrolu a telekomunikační O2.

Úřad práce dnes oznámil, že nezaměstnanost v listopadu opět klesla, a je tak nejnižší za 20 let. Kurz české měny ale aktuální údaje příliš neovlivnily. "Nálada ve světě pomohla k ziskům okolním měnám, ale koruna se drží zpět a její posílení je pouze symbolické," sdělil analytik Patria Online Tomáš Vlk.

Výraznější změny možná přinese jednání centrální banky 21. prosince. "Část zástupců České národní banky totiž více, či méně okatě naznačuje, že budou v prosinci hlasovat pro další zvýšení úrokových sazeb. To by koruně mělo přinést vzpruhu. Navíc by to mělo zbrzdit vybírání zisků," uvedl Jiří Cihlář z firmy Next Finance. Koruna by tak podle něj mohla začátkem příštího roku posílit až na 25,30 Kč/EUR.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,58 25,56 Kč/USD 21,67 21,75

Zdroj: Patria Online

Pražská burza zakončila týden růstem, index PX dnes posílil o 0,61 procenta na 1062,35 bodu. Dařilo se hlavně bankám, petrochemickému holdingu Unipetrol a telekomunikační O2. V červených číslech skončily tři tituly. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Aktivita na trhu byla nízká.

"V Evropě byl silný bankovní sektor po zprávách o mírnější regulaci. Toto pomohlo k růstu i rakouským finančním titulům nicméně při nízkém objemu, když vídeňská burza byla dnes uzavřená," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Erste Bank v Praze rostla o 1,26 procenta na 921,80 Kč a pojišťovna VIG o 0,37 procenta na 648,90 Kč. Komerční banka si polepšila o 0,54 procenta na 898,90 Kč a Moneta Money Bank o 0,39 procenta na 78 korun.

Nejúspěšnějším titulem dne byl ale Unipetrol, jehož akcie zdražily o 1,9 procenta na 375 korun. Operátor O2 přidal 1,8 procenta na 276,90 Kč. Tabáková společnost Philip Morris ČR uzavřela o 1,24 procenta výše na 16.299 korunách.

Ztrátu zaznamenala elektrárenská společnost ČEZ, která odepsala 0,12 procenta na 490,40 Kč. "Rozhodně nepomohla revize výhledu ratingu agentury Fitch na negativní. Finální potvrzení ratingu ČEZ opírá agentura Fitch o předvídatelnost provozního cash flow, i díky vysokému podílu zajištění (předprodejů) cen elektřiny až do roku 2019," uvedl analytik Patria Finance David Jestřabík. V červených číslech skončily také mediální CME a likérka Stock.

Akcie na pražské burze v týdnu nepatrně oslabily. Index PX od minulého pátku ubral 0,2 procenta na 1062,4 bodu. Největší pokles zaznamenaly akcie bankovní skupiny Erste Group. Nejlépe se vedlo cenným papírům sázkové kanceláře Fortuna, vyplývá z výsledků burzy. V předchozím týdnu akcie posílily o téměř procento.

"Minulý týden byl bez významnějších informací. Trh postupně zpracovával informace o senátem schválené daňové reformě v USA. V pondělí na začátku otevření zámořské seance se americké indexy dostaly na svá nová historická maxima, ale ve zbytku týdne docházelo k pozvolnému vybírání zisk. Domácí index PX nakonec v mezitýdenním vyjádření lehce poklesl," popsal vývoj na trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Nejvíce klesající akcií týdne byla Erste Group, která ztratila 1,2 procenta na 921,8 Kč. U banky nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná informace. "Domníváme se, že jde technickou korekci předchozího růstu. Navíc v pátek došlo k silnějšímu růstu na evropských finančních titulech, ale Rakousko mělo státní svátek," uvedl Vaníček.

Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla Fortuna, která posílila o 3,3 procenta na 178 Kč. Ani této firmy nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná informace. Fortuna se podle Vaníčka technicky stále vrací k vyšším úrovním v očekávání lepších výsledků po změně strategie.

Příští týden bude patřit centrálním bankám. Ve středu zasedá americký Fed, kde se čeká zvýšení sazeb. Bankéři by měli také naznačit další vývoj měnové politiky. Očekává se spíše jestřábí vyznění, které zaznívalo i v dřívějších zasedáních. Čtvrteční Evropská centrální banka by měla být bez výraznějších informací. "Celkově očekáváme, že trh bude mít neutrální vyznění s nižším objemem s předvánoční náladou," uzavřel Vaníček.