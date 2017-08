Praha - Koruna byla v úterý k dolaru nejsilnější za poslední skoro tři roky. Během úterý se kurz české měny k dolaru dostal až pod hranici 21,65 Kč/USD. Později koruna mírně oslabila a kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 21,70 Kč/USD. K euru česká měna od pondělního večera posílila, ale pouze o haléř na 26,09 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online a informací finančních analytiků. Pražská burza prohloubila svůj pondělní pokles.

Kurz koruny k dolaru se během dneška dostal pod hranici 21,65 koruny. "Takto levný byl pro nás dolar naposledy v říjnu 2014," uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Podle Jana Berky ze společnosti Roklen dolaru nesvědčí nervozita na trzích vyvolaná demonstrací síly Severní Koreji. "Celou situaci pak podtrhuje i čekání na klíčová data tohoto týdne," dodal Berka.

Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda upozornil na to, že viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl dnes verbálně intervenoval za další posílení koruny. Pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb ještě letos tedy vzrostla. Proti tomuto zvýšení by mohlo působit případné vyhrocení konfliktu na Korejském poloostrově, které by ale také potenciálně zapříčinilo citelnější odliv mezinárodního kapitálu z korunových aktiv. Hamplův výrok je tak podle Kovandy částečné prevencí proti tomuto možnému odlivu.

K euru koruna během úterý oslabovala. "Tento vývoj se dá přisoudit rostoucímu napětí na trzích, kde pozorujeme odklon investorů od rizikových aktiv a měn, kam spadá právě ta česká, ale i polská a maďarská měna, k těm bezpečným, jako je například japonský jen či švýcarský frank," vysvětluje Berka. Kolem 17:00 se ale kurz dostal na 26,09 Kč/EUR, a koruna tak byla o zhruba haléř silnější než v pondělí večer.

Burzovní index PX oslabil o 1,41 procenta na 1021,30 bodu. V červených číslech uzavírala burzovní seanci většina hlavních titulů v čele s pojišťovnou VIG a bankovní skupinou Erste. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Podle makléře Fio banky Josefa Dudka dnes pražská burza zaznamenala největší jednodenní pokles v tomto roce. "Investoři opouštěli rizikovější aktiva poté, co KLDR dnes uskutečnila další test rakety, který však mohl ohrozit území Japonska," vysvětluje Dudek.

Ze 13 hlavních emisí pražské burzy dnes posilovala jediná, a to akcie likérky Stock. Jejich cena vzrostla o 3,2 procenta na závěrečných 66,05 koruny za kus.

Naopak nejvýrazněji do červených čísel se dnes dostaly rakouské finanční tituly. Akcie pojišťovny Vienna Insurance Group (VIG) zlevnily o 2,57 procenta na 641,10 koruny a cenné papíry Erste Bank odepsaly 2,55 procenta na 919,20 Kč.

Mimo finanční sektor se nedařilo například akciím polostátní energetické společnosti ČEZ. Zlevnily o více než dvě procenta na 416 korun za kus. O více než procento na 411 Kč klesla cena akcií Kofoly.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,10 26,09 Kč/USD 21,83 21,70

Zdroj: Patria Online