Praha - Česká měna se dnes k euru znovu opakovaně dostala nad 26 Kč/EUR, den končila slabší o tři haléře na 26,01 Kč/EUR. Vůči dolaru zpevnila zhruba o 15 haléřů na 22,28 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Koruna tak dál ignoruje rozhodnutí bankovní rady České národní banky, která ve středu zvýšila úrokové sazby.

Ve čtvrtek kolem poledne se kurz k euru dostal nakrátko až ke 26,06 Kč/EUR, dnes byla česká měna nejslabší u 26,03 Kč/EUR. Na těchto úrovních byla naposledy loni v září. "Koruna znovu koketuje s 26 Kč/EUR," podotkl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. Česká měna dnes oslabovala ve shodě s polským zlotým i maďarským forintem.

"Koruna hraje s centrálními bankéři hru na idioty. Ti se tento týden pokusili korunu posílit zvýšením úrokových sazeb. Koruna však nereaguje tak, jak by podle teorie měla," uvedl Vladimír Pikora z Next Finance. Po zvýšení úrokových sazeb česká měna posílila jen chvilkově, pak začala ztrácet. "Pokud koruna neposílí, bude muset ČNB opět zvýšit své úrokové sazby, a to nejspíš v srpnu. Anebo intervenovat," doplnil Pikora.

Vůči dolaru česká měna zpevňuje spolu s eurem, které pozitivně reaguje na dohodu představitelů Evropské unie ohledně migrace.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,98 26,01 Kč/USD 22,44 22,28

Zdroj: Patria Online

Pražské burze se dařilo, vzhůru ji táhl hlavně ČEZ

Obchodování na pražské burze se dnes neslo ve znamení růstu. Index PX posílil o 1,17 procenta na 1064,20 bodu. Vzhůru ho táhl především ČEZ a finanční tituly v čele s pojišťovnou VIG. Výraznějšímu růstu indexu bránily pouze akcie textilky Pegas. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Z hlavních emisí pražské burzy si dnes nejlépe vedl ČEZ. Akcie polostátní energetické společnosti zdražily o 2,13 procenta na 527 korun za kus.

Půl druhého procenta na závěrečných 609 korun si připsaly cenné papíry rakouské pojišťovny VIG. A dařilo se i všem třem bankovním titulům obchodovaným v Praze. Akcie Komerční banky zdražily o více než procento na 935,50 Kč, emise Monety si polepšila o 0,93 procenta na 76,30 koruny, a hodnota cenných papírů Erste Bank vzrostla o 0,85 procenta.

Mimo finanční sektor se dařilo také akciím společností Philip Morris či O2 Czech republic. Cenné papíry kutnohorského výrobce cigaret zdražily bezmála o půl druhého procenta, akcie telekomunikační firmy O2 posílily o 1,19 procenta.

Ze 13 emisí, které ovlivňují hodnotu indexu PX, dnes v minusu skončily pouze akcie textilky Pegas. Jejich hodnota klesla o 1,3 procenta na 910 Kč za kus.