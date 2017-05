Praha - Koruna ve čtvrtek vůči euru balancovala kolem 26,60 Kč/EUR. V 17:00 se obchodovala na 26,59 Kč/EUR, proti středečnímu závěru tak byla o dva haléře slabší. Vůči dolaru ztratila rovněž dva haléře na 24,46 Kč/USD. Vyplývá to z informací na webu společnosti Patria Online. Pražská burza se vrátila k růstu, celkem pět firem zveřejnilo čtvrtletní výsledky.

"Při nedostatku domácích impulsů (počítaje i vývoj kolem domácí politické krize ve vládní koalici) se dnes kurz koruny vůči společné evropské měně pohyboval v úzkém pásmu kolem 26,60 Kč/EUR," podotkl David Kocourek z Komerční banky. Kurz měl dopoledne tendenci oslabovat, ale po obědě svoje směřování obrátil, dodal.

Radek Pavlíček ze skupiny Roklen upozornil na psychologickou úroveň 26,50 Kč/EUR, která podle něj představuje silnou podpůrnou úroveň. Právě k této hranici se koruna po intervencích přiblížila. "Technicky vzato, pokud nepřijde další pozitivní impulz, je koruna ve svých ziscích limitována," míní.

Také podle Jiřího Cihláře z Next Finance dál platí, že je pro korunu složité nastartovat posilující trendový kanál. Připomněl, že nejdřív korunu po konci intervencí trápila bezpečnostní otázka v Evropě, pak se přidal strach z výsledku francouzských prezidentských voleb a osudu eurozóny a nyní je pro změnu "dusno" na české politické scéně. "Nic to ale nemění na našem výhledu. Stále sázíme na to, že koruna bude za měsíc opět mírně silnější než dnes," uvedl.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,57 26,59 Kč/USD 24,44 24,46

Zdroj: Patria Online



Burza se vrátila k růstu, pět firem oznámilo výsledky

Pražská burza se vrátila k růstu, když index PX přidal 0,28 procenta na 1012,81 bodu. Celkem pět firem zveřejnilo čtvrtletní výsledky, ačkoliv v případě Kofoly to bylo až po skončení obchodování. Posilením reagovaly akcie elektrárenské společnosti ČEZ, textilky Pegas Nonwovens a Monety Money Bank, klesla naopak sázková Fortuna. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Čistý zisk ČEZ v 1. čtvrtletí meziročně klesl o 13 procent na 8,7 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA klesl zhruba o miliardu na 19 miliard korun, podle ČEZ hlavně kvůli nižším cenám elektřiny. Přesto se jednalo o lepší výsledek proti odhadům. Podle hlavního analytika Patria Finance Tomáše Sýkory firmě letos pomohlo chladnější počasí. Akcie ČEZ zpevnily o 0,74 procenta na 432,80 Kč, dopoledne ale byly výše až o tři procenta.

Nejvíce se dnes dařilo akciím Pegas Nonwovens, které zdražily o 5,26 procenta na 910,50 Kč. Znojemské textilce rostly v 1. čtvrtletí meziročně výnosy o 1,2 procenta na 55,8 milionů eur (1,48 mld. Kč). Zisk se zvýšil sedminásobně na 3,7 milionu eur (98 mil. Kč).

Cenné papíry Monety zhodnotily o 0,56 procenta na 80,90 Kč. Bance v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o zhruba čtyři procenta na 1,04 miliardy korun. Provozní výnosy klesly o devět procent na 2,5 miliardy. Čistý zisk podle analytiků překonal očekávání. "Moneta je ale aktuálně dividendovým titulem s velmi nadprůměrným dividendovým výnosem, který je díky nadbytečnému kapitálu udržitelný v následujících dvou letech," uvedl analytik Patria Finance Václav Kmínek.

Fortuně v prvních třech měsících sice vzrostla výše přijatých sázek, ale provozní zisk EBITDA klesl o 36,3 procenta na tři miliony eur (téměř 80 milionů Kč). Akcie na to reagovaly poklesem o 0,89 procenta na 111 korun.