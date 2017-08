Brno - Nejbláznivější kvalifikaci v kariéře dnes na domácím okruhu v Brně absolvoval motocyklový jezdec Jakub Kornfeil. Hned na konci prvního měřeného kola totiž havaroval, značně poničil motocykl a nakonec odjel jen jedno kompletní kolo na čas. Místo plánovaného ataku umístění v elitní patnáctce tak zajel až 24. čas a v neděli odstartuje do desátého dílu mistrovství světa z osmé řady.

"Jsem nakonec rád, že jsem po tom všem zajel 2:10,1. Myslím si, že jsme měli našláplé na hodně dobrou kvalifikaci a už v prvním kole, ve kterém jsem spadl, jsme s Rodrigem jeli hodně velký kalup a bylo to na 2:09 něco. Je to hodně velká škoda," řekl Kornfeil, jenž v dopoledním třetím tréninku zajel 17. čas.

O šanci na dobrý výsledek však reálně přišel už v osmé minutě kvalifikace, kdy se těsně před nájezdem na cílovou rovinku dostal do kontaktu s Argentincem Gabrielem Rodrigem.

"Prolétli jsme šikanu ve velkém stylu a já jsem se ho snažil držet, protože jsem měl v úmyslu první kolo napálit, jet co nejostřeji a prdnout tam hodně dobré kolo, abych pak měl pohodu do další části kvalifikace a mohl bych tak v závěru taktizovat. Bohužel se to ale nepovedlo," uvedl Kornfeil.

Osudným se mu stalo, že jel těsně za soupeřem. "Bylo mezi námi maximálně půl metru. Koplo ho to a já jsem to nechtěl zlomit do něj, tak jsem to poslal do jeho motorky a udělal jsem mraky kotrmelců. Pak mě ještě něco trefilo do zad," popsal karambol.

Okamžitě se však snažil dostat motocykl do depa, aby jej mohli mechanici opravit. "Na to jsem myslel už při těch kotrmelcích, bolest šla stranou. Jak jsem zvedl motorku, viděl jsem všude hvězdičky, blikalo to. Říkal jsem si: Ty brďo, to je možná otřes mozku. Tlačil jsem ji přes širokou dráhu, tak jsem jen doufal, že se mi nezdá, že tam nikdo nejede," řekl Kornfeil.

I s pomocí jednoho z mechaniků nakonec stroj do depa dostal, byl však značně poničený. "Celý předek byl pryč a ani to nedokázali opravit," přiznal. Přesto deset minut před koncem kvalifikace vyjel na trať znovu. "Ujel jsem ale jen deset metrů a otočil to. Dal jsem totiž řidítka doleva a kolo šlo doprava. Vrátil jsem se zpět a (mechanici) tvrdili, že na opravu potřebují hodinu. Tak jsem řekl, že mají minutu," popisoval peripetie.

Když ale následně vyjel na trať, zjistil, že mu nefunguje přední brzda. "Sjížděl jsem dolů na céčko a sáhl jsem na přední brzdu a ta nešla. Přitom jsem jel naplno. Doteď nechápu, jak jsem to dokázal ubrzdit, protože jsem si myslel, že vletím do kačírku v obrovské rychlosti a zase spadnu," řekl. Následně opět zajel do boxů, mechanici motocykl rychle upravili a Kornfeil se vydal zpět na trať. "Musel jsem zajet jedno kolo, protože by mě nemuseli pustit do závodu. Nesplnil bych kvalifikační limit," řekl.

Několik desítek minut po skončení kvalifikace přiznal, že podobný shon ještě nezažil. "Nejbláznivější a nejhektičtější. Byla tu velká panika, všichni se snažili makat na sto procent, ale nechápu, že mi kluci v takových momentech zapomenou zkontrolovat přední brzdu. Nevím, jak se to mohlo stát, že ji neodvzdušnili. Je škoda, že se to stane," kroutil hlavou Kornfeil. Mrzelo ho také, že Rodrigovi mechanici odvedli mnohem lepší práci, neboť Argentinec se také na trať vrátil až v závěru, ale kvalifikaci překvapivě vyhrál.

Kornfeila nyní čeká hodně složitý závod, do kterého odstartuje až z osmé řady. "Bude to složité a je mi jasné, že bude problém se dostat přes motocykly KTM. Potáhnou se a já s nimi budu ztrácet na rovince kontakt. Dostat se před ně na brzdy bude náročné. To bude kámen úrazu," přiznal rodák z Kyjova.

I proto by uvítal, kdyby v neděli pršelo. "Pokud se pojede na vodě, tak by to pro mě bylo lepší. Kdybych byl dnes okolo patnáctky, tak bych se s nimi mohl vézt až do konce závodu. Teď budu muset předjíždět. Myslím ale, že na sucho máme dobré nastavení a na mokru to bude jako vždy sázka do loterie," dodal Kornfeil.