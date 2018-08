Brno - Jakub Kornfeil obsadil třetí místo v motocyklové Velké ceně České republiky a počtvrté v kariéře se v mistrovství světa probojoval na stupně vítězů. Po sobotním premiérovém vítězství v kvalifikaci bojoval český jezdec v Brně do posledních metrů o první triumf v životě, ten si ale v dramatickém závodě zajistil Ital Fabio Di Giannantonio a před pětadvacetiletým Čechem projel cílovou čárou i Španěl Arón Canet.

"Byl to neuvěřitelný víkend. Až na dnešní ranní warm up jsme byli neustále v desítce, což potvrzovalo, že máme rychlost i formu. Je to nejlepší výsledek kariéry. Třetí místo doma je mnohem více než vítězství na jinačí trati," řekl Kornfeil.

Rodák z Kyjova si na Masarykově okruhu vylepšil letošní maximum, kterým bylo dosud páté místo z Assenu, a v klasifikaci MS se posunul o jednu pozici na šesté místo. V Brně se stal prvním českým medailistou po jedenácti letech, v roce 2007 byl rovněž třetí Lukáš Pešek. Brněnský bronz přidal Kornfeil ke třetímu místu z Velké ceny Valencie z roku 2015, lépe dojel jen ve stejném roce v Silverstonu a předloni byl rovněž druhý v Sepangu.

Novým lídrem Moto3 je Kornfeilův kolega z týmu Redox Prüstel Marco Bezzecchi z Itálie. Díky šestému místu předstihl o tři body Španěla Jorgeho Martína, který si v pátek v tréninku zlomil ruku a na startu chyběl.

Kornfeil z pole position výborně odstartoval. Odtrhl se od soupeřů a s náskokem až osmi desetin sekundy sólovou jízdou diktoval tempo. Po čtvrtém kole jej soupeři dostihli, český jezdec se postupně propadl až na desáté místo, ale ve druhé polovině závodu se propracoval opět až na špici.

Do posledního kola vjel jako lídr, ale v tvrdé bitvě o stupně vítězů se dopustil drobné chyby ve Schwantzově zatáčce. Předstihli jej Di Giannantonio s Canetem a Kornfeil už nedostal příležitost, aby znovu vážně zaútočil na vítězství.

"Začal jsme výborně, ale ve druhém třetím kole mi motorka nefungovala jako v kvalifikaci, takže jsem věděl, že dříve nebo později mě kluci sjedou. Tak jsem si řekl, že pojedu tak, aby mě nedojeli hned, ale abych já nezničil gumy," řekl Kornfeil.

V hlavním poli ale brzy zjistil, že to není ono. "Nemyslel jsem si, že tam budou takové boje. Každý chtěl jet dopředu a já jsem se propadal. Tak jsem si řekl: 'Dost, je potřeba začít makat', a jak bylo osm kol do konce, tak jsem za to vzal. Vepředu to bylo bezpečnější a kluci tam jeli hlavou," popsal průběh závodu.

V závěru zkusil útočit na vítězství a snažil se jezdit na prvním místě. "Chtěl jsem, aby si to užili lidi i já. Navíc, když jsi třetí, tak je strašně lehké to ztratit. Poslední kolo mě ale štve, DiGa (Di Giannantonio) jel neuvěřitelně a Arón mě neměl předjet na nájezdu na céčko. Takové jsou závody. Dnes vyhráli oni, ale třeba příště to bude naopak," řekl Kornfeil po svém novém brněnském maximu. Dosud zde byl nejlépe pátý v roce 2010 v tehdejších stopětadvacítkách, dvakrát dojel i šestý, vloni ale skončil až dvacátý.

Jeho přemožitelé konstatovali, že jejich hondy na rovinkách nestačily rychlostně strojům KTM. "Ale byly dobré na brzdách. Jeli jsme přes limity. Jel jsem tak, že dám buď věnec, nebo kotrmelec. Jsem obrovsky spokojený," radoval se z životního výsledku Di Giannantonio.

Druhý český jezdec Filip Salač skončil ve své premiéře v Moto3 na posledním 24. místě se ztrátou 41 sekund na vítěze. "Po warm upu jsme nastavili příliš tvrdě motorku, což byla chyba. Navíc jsme přímo na startu měnili palivovou mapu motorku. Od začátku mi klouzala zadní guma, takže jsem se soustředil hlavně na to, abych před českými diváky nespadl," řekl zklamaný Salač. "Čekal jsme od závodu víc," přiznal.

Velká cena České republiky:

Moto3: 1. Di Giannantonio (It./Honda) 39:09,124, 2. Canet (Šp./Honda) -0,112, 3. Kornfeil (ČR/KTM) -0,339, 4. Bastianini (It./Honda) -0,560, 5. Rodrigo (Arg./KTM) -0,771, 6. Bezzecchi (It./KTM) -0,896, ...24. Salač (ČR/KTM) -41,511.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. Bezzecchi 133, 2. Martín (Šp./Honda) 130, 3. Di Giannantonio 116, 4. Canet 112, 5. Bastianini 97, 6. Kornfeil 77.

12:20 Moto2,

14:00 MotoGP.