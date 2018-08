Spielberg (Rakousko) - Motocyklista Jakub Kornfeil týden po třetím místě v Brně skončil ve Velké ceně Rakouska třináctý. Do cíle závodu ve Spielbergu dojel na stejné pozici, z níž odstartoval. Jedenáctý letošní závod Moto3 vyhrál Ital Marco Bezzecchi a zvýšil svůj náskok v čele mistrovství světa. Ve třídě MotoGP dominoval Jorge Lorenzo před lídrem šampionátu Marcem Márquezem, jednadvacátý Karel Abraham nebodoval.

Kornfeil před týdnem na Masarykově okruhu prožil parádní víkend. V kvalifikaci si vyjel poprvé pole position a v závodu pak díky "bronzu" počtvrté v kariéře dobyl stupně vítězů. Na Red Bull Ringu se mu tolik nedařilo a dojel si pro tři body. V hodnocení šampionátu klesl o jednu příčku na sedmou.

"S dneškem rozhodně nejsem spokojený," uvedl pětadvacetiletý rodák z Kyjova. Po startu se rychle propracoval na konec první desítky, pak byl jedenáctý, a když se v závěru chystal na další stíhací jízdu, jeho snahu zmařil incident ve skupince jezdců v nájezdu do posledního kola.

"Stálo hodně úsilí, abychom se dotáhli nejdřív na (Arona) Caneta a pak na kluky, co bojovali o sedmičku. Na poslední kolo jsem byl připravený. Rvát se o Top ten byl v daný moment hlavní cíl, jenže v nájezdu do posledního kola jsem musel mimo stopu. To mě v průjezdu prvním sektorem stálo asi jeden a půl vteřiny a to je ztráta, která se během jednoho kola nedá stáhnout," uvedl Kornfeil v tiskové zprávě.

Jeho týmový kolega Bezzecchi vybojoval triumf pro domácí značku KTM a v pořadí MS vede o 12 bodů před španělským hrdinou Jorgem Martínem, který dnes vybojoval třetí místo jen pár dnů po operaci zlomené ruky z brněnské Velké ceny. Mezi Bezzecchiho a Martína se vklínil díky skvělému finiši jiný Ital Enea Bastianini.

V MotoGP uhájil Lorenzo v cíli první příčku před Márquezem a zasloužil se o to, že i třetímu závodu ve Spielbergu kraloval stroj Ducati. Márquez nicméně vede šampionát už o 59 bodů před italskou legendou Valentinem Rossim, jenž po nevydařené kvalifikaci a startu až z páté řady skončil šestý. Abraham k dosavadním čtyřem bodům další nepřidal.

Závod Moto2 nabídl napínavou bitu nejlepších dvou jezdců seriálu. Ital Francesco Bagnaia v poslední zatáčce předjel Miguela Oliveiru a o tři body se před portugalského rivala dostal do čela MS. Šampionát bude pokračovat za dva týdny na okruhu v Silverstonu.

Velká cena Rakouska, závod MS silničních motocyklů ve Spielbergu:

Moto3: 1. Bezzecchi (It./KTM) 37:13,198, 2. Bastianini (It./Honda) -0,473, 3. Martín (Šp./Honda) -0,544, 4. Arenas (Šp./KTM) -1,373, 5. Dalla Porta (It./Honda) -1,421, 6. Masiá (Šp./KTM) -1,519, ...13. Kornfeil (ČR/KTM) -9,671.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 19 závodů): 1. Bezzecchi 158, 2. Martín 146, 3. Di Giannantonio (It./Honda) 121, 4. Canet (Šp./Honda) 118, 5. Bastianini 117, 6. Rodrigo (Arg./KTM) 84, 7. Kornfeil 80.

Moto2: 1. Bagnaia (It./Kalex) 37:45,914, 2. Oliveira (Portug./KTM) -0,264, 3. Marini -5,953, 4. Pasini (oba It./Kalex) -6,114, 5. Navarro (Šp./Kalex) -8,554, 6. Binder (JAR/KTM) -8,944.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 19 závodů): 1. Bagnaia 189, 2. Oliveira 186, 3. Á. Márquez (Šp./Kalex) 113, 4. Binder 111, 4. Baldassarri (It./Kalex) 106, 6. Mir (Šp./Kalex) 103.

MotoGP: 1. Lorenzo (Šp./Ducati) 39:40,688, 2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,130, 3. Dovizioso (It./Ducati) -1,656, 4. Crutchlow (Brit./Honda) -9,434, 5. Petrucci (It./Ducati) -13,169, 6. Rossi (It./Yamaha) -14,026, ...21. Abraham (ČR/Ducati) -53,261.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 19 závodů): 1. M. Márquez 201, 2. Rossi 142, 3. Lorenzo 130, 4. Dovizioso 129, 5. M. Viňales (Šp./Yamaha) 113, 6. Petrucci 105, ...23. Abraham 4.