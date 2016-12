Praha - Motocyklový jezdec Jakub Kornfeil má za sebou nejvydařenější sezonu v mistrovství světa v kariéře. Poprvé se prosadil do elitní desítky konečného hodnocení kategorie Moto3, nasbíral více než sto bodů a stejně jako před rokem se alespoň jednou probojoval na stupně vítězů. Přesto po sezoně změnil tým a v příštím roce bude hájit barvy německého týmu Prüstl GP Peugeot Motorcycles.

"Je to nové dobrodružství. Opět nový tým, noví lidé a nová technika. Myslím si, že jsem neudělal chybu, a jsem rád, že jsem přestoupil. Ve starém týmu už nešlo pokračovat, necítil jsem tam ten potřebný tah na branku. Z mé strany to bylo vždy stoprocentní, ale u nich to podle mého vyprchalo," řekl Kornfeil ČTK při slavnostním vyhlášení ankety Zlatá řidítka, kterou stejně jako před rokem vyhrál.

Třiadvacetiletý závodník nasbíral v uplynulé sezoně MS 112 bodů a v Moto3 skončil osmý. Předchozím maximem pro něj byla jedenáctá pozice. "Nebyl to jednoduchý rok. Honda nám vůbec nesedla, hodně jsme s tím válčili, ale konec sezony byla velká jízda. Velká paráda. Konkrétně Sepang neměl chybu celý víkend," připomněl Kornfeil druhé místo v Malajsii, v domácím prostředí jeho "starého" týmu.

I díky tomu se vrátil zpět do první desítky v celkovém pořadí a už se v ní pak udržel. "První cíl sezony byl překonat stovku (bodů) a druhý být v desítce. Osmé místo byl můj předsezonní cíl, a i když se ten sen v průběhu sezony rozplýval, tak nakonec to vyšlo, čehož si cením. Štěstíčko se usmálo i na mě," radoval se Kornfeil. Velmi ho potěšil zejména úspěšný závěr sezony a získanou pohodu by chtěl využít v přípravě na další rok. "Pro sportovce je to vždy dobré," řekl.

Rodák z Kyjova má za sebou již i první testy v novém týmu a zatím je nadšený. "Po prvních 90 najetých kolech mi motorka sedí, za což jsem rád. Tento pocit jsem letos na začátku roku na hondě neměl," podotkl Kornfeil, jenž bude premiérově závodit na motocyklu značky Mahindra.

Kornfeil už má za sebou kompletních sedm sezon v nejslabší kubatuře MS, za velkou výhodu to však nepovažuje. "Dnes už dokáže i šestnáctiletý klučina držet krok s námi, ostřílenými profíky. Je to dané dobou. Juniorské mistrovství světa nebo španělský mistrák se strašně přiblížily mistrovství světa a kluk, který jede o desáté místo ve Španělsku, může nastoupit do mistrovství světa a pojede ve dvacítce. To mi nenahrává do karet," podotkl.

Nad tím, že by přestoupil do vyšší kategorie, však zatím nepřemýšlí. "To ani na začátku roku nejde. Uvidíme, jak půjde sezona. Celou kariéru se držím toho, že je potřeba dosáhnout na top v kategorii, kde jsem, a pak mohu jít výše. Až budu v pětce, tak bych mohl přestoupit," řekl Kornfeil.