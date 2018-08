Praha - Motocyklový jezdec Jakub Kornfeil bude i nadále závodit v mistrovství světa ve třídě Moto3. Pětadvacetiletý český reprezentant v minulých dnech několikrát uvedl, že plánuje přestoupit do kategorie Moto2, ale nakonec bude pokračovat v týmu Redox Prüstel GP. Aktuálně šestý muž průběžného pořadí seriálu s německým týmem podepsal novou smlouvu.

"Je skvělé, že jsem podepsal tak brzy. Můžu být o něco klidnější a plně se soustředit na konec roku. Mám velkou radost, že jsme opět dospěli k dohodě s týmem Prüstel GP," uvedl Kornfeil v tiskové zprávě. Své angažmá pro příští sezonu oznámil krátce po domácí Velké ceně České republiky v Brně, kde obsadil třetí místo a podruhé v sezoně vystoupil na stupně vítězů.

Kornfeil má aktuálně 77 bodů a ve druhé polovině sezony chce vylepšit současnou šestou příčku. "S týmem si perfektně rozumíme, materiál je skvělý stejně jako personál. Od tohoto utíkat by byla velká škoda, protože cítím, že v Moto3 můžeme ještě hodně dokázat," řekl rodák z Kyjova, který přiznal, že chtěl přestoupit do vyšší kategorie. "Najít solidní místo bylo ale velmi složité. Navíc vidíme, že v Moto3 dokážeme bojovat o pódia. Do dalšího roku chci dát ještě víc a prát se o horní patra tabulky v každém závodě," uvedl Kornfeil.