Brno - Jakub Kornfeil obsadil třetí místo v motocyklové Velké ceně České republiky a počtvrté v kariéře se v mistrovství světa probojoval na stupně vítězů. Po sobotním premiérovém vítězství v kvalifikaci bojoval v Brně do posledních metrů o první triumf v životě, ten si ale v dramatickém závodě zajistil Ital Fabio Di Giannantonio a před pětadvacetiletým Čechem projel cílovou čárou i Španěl Arón Canet. Karel Abraham na 18. místě v královské třídě MotoGP nebodoval, při sedmnáctém startu v české Grand Prix se poprvé radoval z prvenství Ital Andrea Dovizioso.

"Byl to neuvěřitelný víkend. Až na dnešní ranní warm up jsme byli neustále v desítce, což potvrzovalo, že máme rychlost i formu. Je to nejlepší výsledek kariéry. Třetí místo doma je mnohem víc než vítězství na jinačí trati," řekl Kornfeil.

Rodák z Kyjova si na Masarykově okruhu vylepšil letošní maximum, kterým bylo dosud páté místo z Assenu, a v klasifikaci MS se posunul o jednu pozici na šesté místo. V Brně se stal prvním českým medailistou po jedenácti letech, v roce 2007 byl rovněž třetí Lukáš Pešek. Bronz přidal Kornfeil ke třetímu místu z Velké ceny Valencie z roku 2015, lépe dojel jen ve stejném roce v Silverstonu a předloni byl rovněž druhý v Sepangu.

Kornfeil dokonale využil pole position, odtrhl se od soupeřů a s náskokem diktoval tempo. Po čtvrtém kole jej soupeři dostihli, český jezdec se postupně propadl až na desáté místo, ale v druhé polovině závodu se propracoval opět až na špici. Do posledního kola vjel jako lídr, ale v bitvě o stupně vítězů se dopustil drobné chyby ve Schwantzově zatáčce.

"Poslední kolo mě štve, DiGia (Di Giannantonio) jel neuvěřitelně a Arón mě neměl předjet na nájezdu na céčko. Takové jsou závody. Dnes vyhráli oni, ale třeba příště to bude naopak," řekl Kornfeil. Dosud byl v Brně nejlépe pátý v roce 2010 v tehdejších stopětadvacítkách, dvakrát dojel i šestý, vloni ale skončil až dvacátý.

Druhý český jezdec Filip Salač skončil v premiéře v MS na posledním 24. místě se ztrátou 41 sekund na vítěze. Moto3 má po brněnském závodě nového lídra, jímž je Kornfeilův kolega z týmu Redox PrüstelGP Marco Bezzecchi z Itálie. Díky šestému místu předstihl o tři body Španěla Jorgeho Martína, který si v pátek v tréninku zlomil ruku a na startu chyběl.

Průběžné vedení neudržel ani v Moto2 Francesco Bagnaia, italskému jezdci k tomu nestačilo ani třetí místo. Vítězný Portugalec Miguel Oliveira má nyní o dva body víc.

Pořadí MotoGP neohroženě vládne Marc Márquez, ale při obhajobě brněnského prvenství hvězda Hondy nestačila na dvojici pilotů Ducati. Dovizioso vyhrál před Jorgem Lorenzem ze Španělska a připsal si v královské třídě desátý úspěch. Dalších devět prvenství zaznamenal exmistr světa do 125 ccm v nižších třídách. V Brně bylo dosud jeho nejlepším výsledkem druhé místo, které obsadil čtyřikrát, naposledy v roce 2011.

Úspěch v Brně, který předznamenalo už vítězství v kvalifikaci, jej vynesl na třetí místo průběžné klasifikace před Mavericka Viňalese. Španěl závod nedokončil, protože už ve třetí zatáčce po startu upadl po kolizi s Němcem Stefanem Bradlem. Před Doviziosem je v pořadí MS vedle Márqueze už jen krajan Valentino Rossi, který v Brně dojel čtvrtý.

Abraham si v domácím závodě přál rozmnožit čtyři body, které letos v MS získal, ale nepodařilo se mu to. "Jestli jsem spokojený, nebo ne? Docela těžká otázka. Byli jsme 41 vteřin za prvním, což není až taková tragédie. Ale s 18. místem - ještě tam několik lidí popadalo - spokojený nejsem," řekl Abraham, který závodí na starém modelu Ducati a prakticky celou sezonu není schopen konkurovat nejlepším.

Velká cena České republiky:

Moto3: 1. Di Giannantonio (It./Honda) 39:09,124, 2. Canet (Šp./Honda) -0,112, 3. Kornfeil (ČR/KTM) -0,339, 4. Bastianini (It./Honda) -0,560, 5. Rodrigo (Arg./KTM) -0,771, 6. Bezzecchi (It./KTM) -0,896, ...24. Salač (ČR/KTM) -41,511.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. Bezzecchi 133, 2. Martín (Šp./Honda) 130, 3. Di Giannantonio 116, 4. Canet 112, 5. Bastianini 97, 6. Kornfeil 77.

Moto2: 1. Oliveira (Portug./KTM) 39:22,324, 2. Marini -0,070, 3. Bagnaia -0,525, 4. Baldassarri (všichni It./Kalex) -0,745, 5. Vierge (Šp./Kalex) -3,362, 6. Binder (JAR/KTM) -3,643.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. Oliveira 166, 2. Bagnaia 164, 3. Á. Márquez (Šp./Kalex) 113, 4. Baldassarri 106, 5. Binder 101, 6. Mir (Šp./Kalex) 95.

MotoGP: 1. Dovizioso (It./Ducati) 41:07,728, 2. Lorenzo (Šp./Ducati) -0,178, 3. M. Márquez (Šp./Honda) -0,368, 4. Rossi (It./Yamaha) -2,902, 5. Crutchlow (Brit./Honda) -2,958, 6. Petrucci (It./Ducati) -3,768, ...18. Abraham (ČR/Ducati) -41,172.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. M. Márquez 181, 2. Rossi 132, 3. Dovizioso 113, 4. M. Viňales (Šp./Yamaha) 109, 5. Lorenzo 105, 6. Zarco (Fr./Yamaha) 97, ...23. Abraham 4.