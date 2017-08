Brno - Šestadvacáté místo v dnešním volném tréninku Moto3 před nedělním desátým pokračováním mistrovství světa silničních motocyklů v Brně nepovažuje český jezdec Jakub Kornfeil za tragédii. Nic na tom nemění skutečnost, že se dopolední i odpolední část odjela na jeho oblíbené mokré trati. Na nejrychlejšího Španěla Joana Mira, lídra seriálu, ztratil téměř tři sekundy.

"Všichni to berou jako tragédii. Ale od umístění okolo patnáctého místa mě dělí pouze čtyři desetiny vteřiny. Tento rozdíl na suchu znamená hodně, ale na mokru je to minimální ztráta. V těchto podmínkách to není tak hrozné. Neviděl bych situaci tak černě," řekl novinářům po tréninku Kornfeil.

Posteskl si, že neměl možnost jet alespoň jedno kolo schovaný za zády soupeřů. "Pokud jedu sám, tak je to bez šance. Když není na rovinkách nikdo přede mnou, tak tam čas nespadne. Ve druhém tréninku se soupeři vezli za mnou. A já jen tím, že jsem jel první, tak jsem padl na šestadvacáté místo. A oni se pohybují okolo patnáctky," dodal Kornfeil, jenž vzhlíží s nadějí k sobotní kvalifikaci.

"Má být sucho a začne se opět od nuly. Dnes jsme podstoupili oba tréninky na mokrých pneumatikách s mokrým nastavením. Všechno bylo předělané. Dobré je, že jsme dnes ušetřili aspoň hladké gumy. Už se na to těším a jsem zvědavý, jaké pojedeme časy," poznamenal závodník z Rohatce, který v této sezoně MS bodoval pouze jednou. Ve Francii skončil jedenáctý.

Motorka se podle jeho vyjádření chová na členité brněnské trati docela dobře. "Pokud se zítra za někým chytnu, budu chytrý, neudělám chyby a za někým se vyvezu, tak bych mohl dosáhnout na dobrý výsledek," prohlásil optimisticky Kornfeil.

Jeho přáním je skončit v kvalifikaci do 18. místa, aby se dostal na startovním roštu aspoň do šesté řady. "Sedmá řada je už hodně daleko, není z ní pořádně vidět na startovací světla. Bylo by fajn být v nejlepší patnáctce už od startu. Jsem ale skromný a je potřeba se dívat na situaci reálnýma očima," dodal.

V Brně ho čeká už osmý start v mistrovství světa. Na nejlepší výsledek dosáhl hned při premiéře v roce 2010, kdy skončil pátý. Na Masarykově okruhu se mu daří, šestkrát se umístil v první desítce, pouze před třemi lety dojel na 14. místě.