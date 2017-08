Brno - Pouze jednou dosáhl v letošní sezoně motocyklový závodník Jakub Kornfeil na body v mistrovství světa. Situaci by čtyřiadvacetiletý Čech rád napravil v nedělní Grand Prix v Brně. Před rokem na Masarykově okruhu obsadil v deštivém počasí šesté místo.

Dosud bodoval pouze ve Francii, kde skončil jedenáctý. V nedělním závodě si slibuje obrat k lepšímu. "Trápím se. Z pohledu mých výsledků je to úplná tragédie. V průběhu pětitýdenní přestávky jsem si uvědomil, že se mně v Brně většinou dařilo. Byl bych proto spokojený, kdyby to platilo i tentokrát. Pomýšlím na nejlepší umístění v sezoně," řekl na dnešní tiskové konferenci Kornfeil.

Na nezdarech se podle jeho slov podílí několik faktorů. "Hlavní roli hraje technika. Tu moc kvalitní nemám. Za soupeři na hondách, KTM a mahindrách zaostávám," posteskl si rodák z Kyjova, jenž vidí hlavní problém v akceleraci.

"Soupeři se dostanou mnohem dřív na maximální rychlost. Naše motorka od osmi tisíc otáček moc nejede. Dá se to přirovnat k tomu, když si při běžné jízdě špatně podřadíte do zatáčky. Bohužel to nedokážeme nahnat ani převodovkou. Situace je hodně složitá. Do konce sezony pojedu na tom, co mám. Musím o to víc dřít. Snažím se v každém tréninku či závodě podat co nejlepší výkon," uvedl Kornfeil, jemuž se už v hlavách rodily i myšlenky, proč se raději nedal na jiný sport. Třeba na atletiku.

"Tam člověk nemusí spoléhat na žádnou techniku. Pořídí si tretry. A jen záleží na schopnostech jeho těla. V motoristickém sportu není naopak vždycky příčina neúspěchu jen ve sportovci," posteskl si závodník z Rohatce, který se už nechce zabývat tím, zda loňským přechodem do týmu Peugeot MC Saxoprint neudělal chybu.

"Nic moc nám nechybí. Máme skoro všechno. Mechanici jsou skvělí, majitel stáje také. Na lidi si nemohu stěžovat. Chybí mi jen kvalitní motorka," tvrdí Kornfeil, který nevylučuje, že ve stávajícím týmu zůstane i příští rok. I když už dostal několik nabídek, ve hře je i možnost přesunu do Moto2.

"I tato varianta se objevila. Nerad bych ale odcházel výš po neúspěšné sezoně. Stále věřím, že mohu v Moto3 dosáhnout na nějaký top výsledek," tvrdí Kornfeil.