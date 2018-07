Hohenstein-Ernstthal (Německo) - Motocyklový jezdec Jakub Kornfeil skončil sedmý ve Velké ceně Německa a jen o dvě příčky zaostal za nejlepším výsledkem sezony z minulého závodu Moto3 v Nizozemsku. Druhý český účastník mistrovství světa Karel Abraham dojel v královské MotoGP osmnáctý při triumfu mistra světa Marca Márqueze. Španělský pilot nenašel na Sachsenringu přemožitele od roku 2010, kdy triumfoval ve třídě do 125 ccm. Na to navázal dvakrát v Moto2 a nyní pošesté za sebou projel cílem první v nejsilnější kubatuře.

Kornfeil se pošesté v sezoně prosadil do první desítky, a to přitom stejně jako před dvěma týdny v Assenu neměl příliš výhodnou pozici na startu. V sobotní kvalifikaci si zajistil na roštu až 21. místo a sedmou řadu. Opět ale předvedl stíhací jízdu, v polovině závodu už byl desátý a patřil do vedoucí skupiny s šancí na další vylepšení sezonního maxima.

"Ze začátku závodu jsem se snažil být trpělivý a neudělat nějakou hloupost. Nakonec se to vyplatilo a krůček po krůčku jsem se dostal mezi nejlepších deset a nakonec tam padla sedmička," pochvaloval si Kornfeil.

V úplném závěru všem ujel španělský lídr MS Jorge Martín, čelo pořadí se roztrhalo a Kornfeil v boji o šesté místo zůstal o 191 tisícin za Španělem Jaumem Masiou. Lépe ale na Sachsenringu dopadl jen předloni, kdy skončil čtvrtý. "Závod byl hrozně dlouhý, 27 kol na tak utáhlé trati není snadných hlavně pro pneumatiky. I tak ale vydržely až do konce, což mě určitě hodně podrželo. Byl to krásný souboj, který pro nás dopadl i celkem šťastně, takže velká spokojenost," pokračoval český jezdec.

Před Velkou cenou České republiky, která se v Brně pojede 5. srpna, si polepšil o příčku na sedmé místo v pořadí MS. "Všichni budeme pracovat na tom, abychom zlepšili kvalifikace a přichystali domácím fanouškům nějaký pěkný dárek," uvedl Kornfeil.

Martín se v devátém závodě sezony radoval z pátého letošního vítězství a upevnil si vedení před Kornfeilovým týmovým kolegou Marcem Bezzecchim z Itálie, který dojel na Sachsenringu druhý. Oba zbytku pole bodově odskočili, protože dosud třetí Ital Fabio Di Giannantonio v závodu po kontaktu s Martínem v boji o první místo upadl.

Márquez zvítězil přes špatný start s dvousekundovým náskokem před Valentinem Rossim z Itálie a krajanem Maverickem Viňalesem. S devíti výhrami v Německu, které navíc pokaždé slavil z pole position, se osamostatnil na druhém místě historického pořadí za legendárním Italem Giacomem Agostinim. Ten v 60. a 70. letech vyhrál německou GP třináctkrát.

"Sachsenring miluju," pronesl německy pětadvacetiletý Márquez. "Devět vítězství za sebou tady, to je neuvěřitelné. Start jsem sice neměl nejlepší, ale pak jsem tlačil a zároveň se snažil šetřit gumy," doplnil. Po pátém vítězství v sezoně vede šampionát před Rossim už o 46 bodů a míří k pátému titulu v MotoGP a sedmému celkově.

Abraham po startu z osmé řady poskočil v samotném úvodu o osm pozic až na 15. příčku, ale na třetí bodovaný výsledek nakonec nedosáhl. Mezi jezdci, kteří závod dokončili, byl předposlední.

V Moto2 zvítězil Jihoafričan Brad Binder a triumfu se dočkal poprvé od přestupu po zisku titulu v Moto3 v roce 2016. Lídr šampionátu Francesco Bagnaia z Itálie po výjezdu mimo trať z úvodu závodu dojel až dvanáctý a Portugalec Miguel Oliveira díky čtvrtému místu snížil jeho náskok na sedm bodů.

Velká cena Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Sachsenringu:

Moto3: 1. Martín (Šp./Honda) 39:36,427, 2. Bezzecchi (It./KTM) -2,515, 3. McPhee (Brit./KTM) -2,571, 4. Ramírez (Šp./KTM) -2,936, 5. Canet (Šp./Honda) -3,028, 6. Masiá (Šp./KTM) -3,341, 7. Kornfeil (ČR/KTM) -3,532.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 19 závodů): 1. Martín 130, 2. Bezzecchi 123, 3. Canet 92, 4. Di Giannantonio 91, 5. Bastianini (oba It./Honda) 84, 6. Rodrigo (Arg./KTM) 65, 7. Kornfeil 61.

Moto2: 1. Binder (JAR/KTM) 39:46,306, 2. Mir (Šp./Kalex) -0,779, 3. Marini (It./Kalex) -0,933, 4. Oliveira (Portug./KTM) -2,143, 5. Lowes (Brit./KTM) -6,376, 6. Schrötter (Něm./Kalex) -6,513.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 19 závodů): 1. Bagnaia (It./Kalex) 148, 2. Oliveira 141, 3. Á. Márquez (Šp./Kalex) 113, 4. Mir 95, 5. Baldassarri (It./Kalex) 93, 6. Binder 91.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 41:05,019, 2. Rossi (It./Yamaha) -2,196, 3. M. Viňales (Šp./Yamaha) -2,776, 4. Petrucci (It./Ducati) -3,376, 5. Bautista -5,183, 6. Lorenzo (oba Šp./Ducati) -5,780, ...18. Abraham (ČR/Ducati) -1:01,022.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 19 závodů): 1. M. Márquez 165, 2. Rossi 119, 3. M. Viňales 109, 4. Dovizioso (It./Ducati) 88, 5. Zarco (Fr./Yamaha) 88, 6. Lorenzo 85, ...23. Abraham 4.