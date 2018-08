Brno - O více než dva kilogramy lehčí oproti předchozímu závodu, pozitivně naladěný a odhodlaný zajet dobrý výsledek, se postaví na start Velké ceny České republiky silničních motocyklů v Brně Jakub Kornfeil. Nejzkušenějšímu jezdci v kategorii Moto3 se letos vcelku daří, v průběžném pořadí seriálu je sedmý a formu chce potvrdit i na Masarykově okruhu. Věří, že bude schopen bojovat i o pódiové umístění. To Karel Abraham bude spokojený, pokud v MotoGP vybojuje alespoň bod.

"Já jsem optimista. Všechno zatím funguje, a i když pódium zatím nespadlo, šance jsou velké. Myslím si, že to máme dobře rozehrané. V předchozích Velkých cenách jsme ukázali, že máme velmi dobrou rychlost, a i když startuji vzadu, tak dokážu dojet vepředu," řekl Kornfeil na dnešní tiskové konferenci v Brně.

Letošním maximem pětadvacetiletého závodníka je 5. místo z Assenu. "Kdyby se mi to podařilo vyrovnat, byl bych spokojený. Až v šikaně v předposlední zatáčce jsem tam přišel o čtvrté místo. Kdybych to teď doma vyrovnal, byl bych rád," uvedl Kornfeil. V minulosti, kdy měl výkonově slabší motocykl, si vždy přál, aby pršelo. Tentokrát se těší na očekávané vysoké teploty. "Pro diváky je to lepší a i my jezdci si závod víc užijeme," řekl.

Optimismus mu dodává i fakt, že v třítýdenní přestávce od posledního závodu tvrdě trénoval a podařilo se mu snížit hmotnost. "Po kvalifikaci na Sachsenringu jsem se zvážil a zhrozil jsem se, protože s kombinézou a veškerou výstrojí jsem vážil 74 kilo. V Kataru na začátku sezony to bylo 72,8. Proto jsem se rozhodl, že v pauze nikam nepoletím. Deset dní jsem se hlídal se stravou a trénoval jsem," řekl Kornfeil.

Díky tomu se mu podařilo tělesnou hmotnost snížit na 60,6 kg. "Shodil jsem tak 2,5 kila. A to je jeden kůň, a jeden kůň na trati je nekonečno," pousmál se člen týmu Redox Prüstel, když přepočítal svoji hmotnost na výkon motocyklu. "Po fyzické i psychické stránce jsem nachystaný. Motorka je taky nachystaná. Vše je před domácí Velkou cenou dobré," pochvaloval si Kornfeil. Podobně dobře se prý naposledy cítil v roce 2014.

Rodák z Kyjova startuje v MS v nejslabší kategorii od roku 2009, v příštím roce se chce již přesunout do silnější třídy Moto2. Svoji budoucnost nyní intenzivně řeší. "Byl bych rád, kdyby bylo jasno už dnes odpoledne, ale je to strašně složité. My s týmy z Moto2 jednáme již od Barcelony, což jsou tři Velké ceny zpět, a stále není jasno. I teď v Brně budeme mít asi čtyři jednání," uvedl Kornfeil.

Dohoda je zejména otázkou peněz a nalezení společného cíle. "Zároveň si musím dát pozor, abych neudělal chybu jako loni s Mahindrou, kdy to byl velký přešlap. Snažíme se být opatrní, ale teď je to ve stádiu, kdy je potřeba přejít výše. A do jakéhokoliv týmu, protože v Moto2 jsou všechny normální a v žádném to nebude přešlap," dodal Kornfeil, který má v MS na kontě 154 startů.

Abraham bude v MotoGP v Brně rád i za jediný bod

Karel Abraham bude v nedělním závodě MotoGP na domácí trati v Brně spokojený s každým získaným bodem. I kdyby měl být jen jeden. Letošní sezona jedinému českému zástupci v královské kubatuře mistrovství světa silničních motocyklů nevychází vůbec podle představ a po devíti závodech má na kontě jen čtyři body.

"Letos mám velký problém bodovat, což je strašná škoda, protože loni jsem získával body takřka v každém závodě. V lepším případě jsem se umístil do desítky. Ten jeden bod za patnácté místo by proto byl pro mě obrovským úspěchem. Pojedu na 110 procent. Pokud se mi podaří bodovat, tak to bude pro mě skvělý víkend," řekl Abraham novinářům na dnešní tiskové konferenci v Brně.

Za špatnými výsledky nevidí vlastní zhoršené výkony. "Jezdecky jsem se nezměnil. I motorka pracuje. Je (ale) dva roky stará, což je ještě s jedním jezdem z MotoGP nejstarší ve startovním poli," uvedl Abraham.

V Brně se sezona zlomí do druhé poloviny, proto by už po nedělním závodě rád měl víc jasno o své budoucnosti. Nabídku má. "Nemohu tomu nechat úplně volný průběh, částečně se ale na situaci dívám s nadhledem. Nějak to musí dopadnout. Nabídka je vážná, a když budeme chtít, tak ji můžeme uzavřít. Je otázka, zda se najdou schůdné podmínky pro obě strany," řekl Abraham.

Jezdit by chtěl na letošním modelu Ducati, ale stáj zatím odtajnit nechce. "Tlačím na to, že chci tento model. Stále se dolaďují podmínky, kterých je ještě hodně. Jaká bude motorka, jaké náhradní díly, jací mechanici, servis. Kolik bude všechno stát. Zda mi bude něco hrazeno, co dostaneme od týmu. Těch nedořešených otazníků je ještě hodně," podotkl Abraham.

Nyní ale zaměřuje pozornost na nedělní závod. V přípravě nedělá rozdíl v tom, že jede doma. "Není jak se speciálně na domácí závod připravovat. Je to stejné jako na každou jinou Grand Prix. Podobné to je s tratí. V Brně není nějaká zatáčka nebo pasáž, kterou bych nesnášel a naopak miloval. Je to vyrovnané, stejně jako na jiných okruzích. Rozdíl je pouze v doprovodných akcích, které musím absolvovat. Začíná jich být už moc. Takže některé vynechám, abych měl klid na přípravu," dodal Abraham.