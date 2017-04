Termas de Río Hondo (Argentina) - Karel Abraham po životní kvalifikaci obsadil ve Velké ceně Argentiny desáté místo a ve třídě MotoGP zaznamenal nejlepší výsledek od konce roku 2012. Po návratu do královské silniční kubatury po roční zkušenosti v superbicích bodoval i ve druhém závodě sezony, v Kataru zahájil s ducati soutěžní rok 14. místem.

Jakub Kornfeil naopak v nejslabší Moto3 ani podruhé nebodoval, v Termas de Río Hondo skončil osmnáctý. Ve všech kubaturách se z vítězství radovali stejní jezdci jako v zahajovacím závodě v Losailu - Španěl Maverick Viňales na yamaze mezi elitou, jeho krajan Joan Mir s hondou v Moto3 a Ital Franco Morbidelli s kalexem v Moto2.

Abraham do závodu MotoGP vůbec poprvé odstartoval z první řady, poté co před kvalifikací patřil v Argentině i v trénincích překvapivě k nejrychlejším. V závodě to však neplatilo a záhy se začaly rozplývat jeho naděje na to, že by se k životnímu výsledku dobral i v samotné Velké ceně. Od počátku začal klesat závodním polem až do druhé desítky pořadí a propad zastavil až na 14. místě.

K nejlepšímu výsledku od sedmého místa ve Velké ceně Valencie na závěr sezony 2012 mu pak pomohly i pády soupeřů - z první pozice havaroval mistr světa a vítěz kvalifikace Marc Márquez, jiný Španěl Aleix Espargaró zase smetl Itala Andreu Doviziosa, druhého muže z Kataru. Sedmé místo zůstalo v MotoGP Abrahamovým maximem, dosáhl na ně hned třikrát.

Kornfeil měl po startu z 22. pozice k bodům daleko. Oproti závodu v Kataru si český jezdec na motocyklu Peugeot výsledkově polepšil o dvě místa, ale od patnácté příčky ho dělilo téměř osm sekund.

"Bohužel je potřeba se podívat pravdě do očí a uvědomit si, že takto závodit nejde. Taková je realita, byť je velmi tvrdá. Motorce prostě chybí výkon a myslím, že každý, kdo aspoň trošku sledoval dnešní závod, to musel vidět," konstatoval Kornfeil na facebooku. "Je to hrozně frustrující, když se můžete přetrhnout, celý závod jedete totální hranu a stejně je to všechno zbytečné, protože na rovince si s vámi každý udělá, co chce a kdy chce," dodal rozmrzele.

V Moto3 pořadí na prvních třech místech kopírovalo výsledky z Kataru. Devatenáctiletý Mir vyhrál opět před britským vítězem kvalifikace Johnem McPheem a krajanem Jorgem Martínem a připsal si třetí triumf v kariéře.

Výsledky Velké ceny Argentiny silničních motocyklů:

Moto3:

1. Mir (Šp./Honda) 38:33,377, 2. McPhee (Brit./Honda) -0,261, 3. Martín (Šp./Honda) -0,339, 4. Öttl (Něm./KTM) -0,641, 5. Migno (It./KTM) -0,890, 6. Loi (Belg./Honda) -7,598, ...18. Kornfeil (ČR/Peugeot) -20,573.

Průběžné pořadí (po 2 z 18 závodů): 1. Mir 50, 2. McPhee 40, 3. Martín 32, 4. Migno 21, 5. Fenati (It./Honda) 20, 6. Canet (Šp./Honda) 18.

Moto2: 1. Morbidelli (It./Kalex) 39:50,036, 2. Oliveira (Portug./KTM) -1,683, 3. Lühti (Švýc./Kalex) -10,551, 4. Baldassarri (It./Kalex) -15,577, 5. Vierge (Šp./Tech 3) -24,527, 6. Corsi (It./Speed Up) -24,783.

Průběžné pořadí (po 2 z 18 závodů): 1. Morbidelli 50, 2. Lühti 36, 3. Oliveira 33, 4. Baldassarri 21, 5. Vierge 18, 6. Nakagami (Jap./Kalex) 16.

MotoGP: 1. M. Viňales (Šp./Yamaha) 41:45,060, 2. Rossi (It./Yamaha) -2,915, 3. Crutchlow (Brit./Honda) -3,754, 4. Bautista (Šp./Ducati) -6,523, 5. Zarco (Fr./Yamaha) -15,504, 6. Folger (Něm./Yamaha) -18,241, ...10. Abraham (ČR/Ducati) -26,403.

Průběžné pořadí (po 2 z 18 závodů): 1. M. Viňales 50, 2. Rossi 36, 3. Dovizioso (It./Ducati) 20, 4. Redding (Brit./Ducati) 17, 5. Crutchlow 16, 6. Folger 16, ...15. Abraham 8.