Soul - Jihokorejská prokuratura navrhuje pro souzenou bývalou prezidentku Pak Kun-hje trest třiceti let vězení. Informovaly o tom tiskové agentury. Bývalá hlava státu je v procesu, který začal loni v květnu, obžalována z korupce, zneužití pravomocí a dalších trestných činů.

V centru korupčního skandálu, který vypukl v roce 2016 a měl loni v březnu za následek sesazení Pak Kun-hje, je její důvěrnice Čche Son-sil. Ta si před dvěma týdny vyslechla rozsudek, kterým jí byl uložen trest dvaceti let odnětí svobody.

Čche Son-sil byla uznána vinnou z toho, že využívala mimo jiné svých styků s prezidentkou a nutila jihokorejské firmy, aby darovaly miliony dolarů jejim nadacím. Aféra se týkala i největší jihokorejské společnosti Samsung, jejíhož šéfa I Če-jonga soud loni v srpnu poslal na pět let do vězení za úplatkářství. Letos v únoru byl ale překvapivě propuštěn.

Exprezidentka čelí obvinění, že přiměla firmy k poskytnutí úplatků ve výši desítek milionů dolarů a zpronevěřila až 3.8 miliardy wonů (73 milionů korun) z fondů tajných služeb. Pak Kun-hje vinu rozhodně popírá.

Soud v Soulu by měl podle agentury AP ještě během dneška stanovit datum, kdy vynese rozsudek v tomto procesu. Pokud bude Pak Kun-hje uznána vinnou, stane se již třetí jihokorejskou hlavou státu odsouzenou za trestné činy. Dvěma dříve odsouzenými prezidenty byli bývalí armádní generálové zapletení do převratu v roce 1979 a do masakru civilistů v roce 1980.