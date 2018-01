Soul - Zástupci Jižní Koreje a KLDR se dnes sešli k jednání o podrobnostech severokorejského plánu vyslat uměleckou skupinu na nadcházející zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. Informovala o tom agentura AP. Dnešní pracovní schůzka navazuje na nedávnou mezikorejskou dohodu o spolupráci kolem olympiády.

V úterý se zástupci obou korejských států dohodli na krocích, které by mohly přispět ke zlepšení vzájemných vztahů. Má to být první podobný dialog od roku 2015. Od té doby byly vztahy obou korejských států krajně napjaté zejména kvůli severokorejským raketovým a jaderným testům.

Nedůvěra mezi Pchjongjangem a Soulem přetrvává i v posledních dnech. V neděli komunistický režim pohrozil, že by mohl zrušit plán vyslat na olympijské hry svou delegaci kvůli údajným "odporným" snahám Soulu mezikorejské usmiřování mařit. Varování je však mírnější než obvyklá agresivní severokorejská rétorika a podle agentury AP se zdá, že poslední náznaky oteplování na Korejském poloostrově nejsou bezprostředně ohroženy.

"Měli by vědět, že vlak a autobus, které povezou naši delegaci na olympiádu, jsou stále v Pchjongjangu," napsala severokorejská oficiální agentura KCNA. "Jihokorejské úřady by se měly raději zamyslet nad tím, jaké nepříznivé následky by mohlo mít jejich nezdvořilé chování," varovala KCNA.

Agentura kritizovala jihokorejského prezidenta Mun Če-ina za to, že prý přiznal zásluhu na konání mezikorejských jednání americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Sám Trump tvrdí, že to byl jeho tvrdý postoj vůči KLDR, který ji přiměl k rozhovorům

KCNA rovněž obvinila sousední zemi, že nechá Spojené státy rozmístit své letadlové lodě a další strategické zbraně v blízkosti Korejského poloostrova při příležitosti olympiády.

Mezikorejská schůzka se dnes koná na severokorejské straně Pchanmundžomu v demilitarizovaném pásmu oddělujícím oba korejské státy. Rozhovory se podle AP pravděpodobně zaměří na dojednání podoby severokorejské umělecké skupiny a také termínech a místech jejího vystoupení.

S napětím se očekává, zda KLDR na jih vyšle slavnou dívčí kapelu Moranbong, jejíž členky vybírá osobně severokorejský vůdce Kim Čong-un. Členkou severokorejské delegace na dnešních jednáních je podle jihokorejského ministerstva pro sjednocení i kapelnice Moranbongu.

Rozhovory o detailech severokorejské účasti na olympiádě svolal na 20. ledna do Lausanne Mezinárodní také olympijský výbor.

Už na úterním setkání severokorejská strana sdělila, že na hry pošle olympijskou delegaci, která bude zahrnovat vysoké činitele, sportovce, roztleskávačky, družstvo na předvádění taekwonda a novináře.