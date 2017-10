Lucern (Švýcarsko) - Záložníka Jana Kopice mrzelo, že si plzeňští fotbalisté neporadili s taktikou Lugana, které především díky obrannému bloku a rychlým brejkům ve třetím utkání skupiny Evropské ligy zvítězilo 3:2. Podle sedmadvacetiletého reprezentanta Viktoria musí hrát jinak, aby neměla problémy i s dalšími soupeři.

"Hráli jsme prakticky celou dobu do plné obrany, ale soupeř měl takovou taktiku a myslím si, že takovou taktiku teď může mít i třeba Brno v lize. My musíme změnit styl hry, aby to nedopadlo zase takhle. Už podobný styl nasadila Bohemka a tam jsme to uhráli jen tak tak. Teď už jsme to nezvládli," řekl novinářům Kopic, který do hry naskočil až v 56. minutě.

Všechny góly v Lucernu padly v dramatické závěrečné půlhodině. Lugano o vedení ani jednou nepřišlo, další náhradník Michael Krmenčík a Marek Bakoš dokázali pokaždé jenom snížit. "Dneska byli lepší, brejky měli prakticky všechny nebezpečné. To se jim dařilo a zaslouženě vyhráli," podotkl Kopic.

Porážku lídra české ligy s posledním týmem švýcarské nejvyšší soutěže nebral jako ostudu. "Tak bych to nenazval, oni dali tři góly a my dva. Chtěli jsme tady vyhrát, jsme zklamaní a je to určitě neúspěch. Musíme je za 14 dní je porazit, oplatit jim tuhle porážku a pak se uvidí," prohlásil bývalý hráč Jihlavy nebo Jablonce.

Ve druhém čtvrtečním utkání skupiny G zvítězil suverénní FCSB na hřišti Beer Ševy 2:1 a s devíti body vede tabulku. Plzeň, Lugano i Hapoel jsou shodně na třech bodech. "Pro nás dobře, že Bukurešť vyhrála. Skupina je pořád otevřená a můžeme si drbat hlavu, protože kdybychom tu dnes uspěli, tak už je postup blízko," konstatoval Kopic.