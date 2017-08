Zlín - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký vyhrál pošesté v kariéře a potřetí za sebou Barum rallye Zlín. Za hlavním favoritem soutěže, která byla tradičně vedle českého mistrovství i součástí evropského šampionátu, skončil druhý Rus Alexej Lukjaňuk. Třetí místo vybojoval Roman Kresta.

Pětatřicetiletý Kopecký kraloval soutěži již od sobotní první etapy, ve které si postupně vypracoval sedmnáctisekundový náskok na Lukjaňuka a dnes ho navýšil na 55 sekund. Půl minuty ale získal k dobru na poslední rychlostní zkoušce.

"Byl to náročný víkend, jako vždy tady na Barumce. Málo se tu spí a dlouho závodí. Ale zvládli jsme to a vážíme si vítězství. Povedlo se to skvěle," řekl Kopecký, který si již na předešlé Bohemia rallye zajistil s předstihem zisk českého titulu.

Na východě Moravy vyhrál na domácích tratích sedmnáctou soutěž v řadě. "Já se na to takhle nechci dívat, je to hezké, ale není to pro mě důležité. Mě zajímají jinačí věci, chtěl bych závodit venku a touhle cestou chci jít dál," uvedl Kopecký. Přiznal, že dnes už jen kontroloval situaci. "Bylo to klidnější, protože Lukjaňuk už měl nějaké (zdravotní) problémy. Myslím, že nemohl pořádně brzdit, takže brzdil pravačkou. Musel zvolnit a my nepotřebovali nikam pospíchat," řekl.

Zatímco o vítězi i druhé posádce bylo jasno dlouho dopředu, o třetí místo svedli velký boj Kresta a Tomáš Kostka. Zkušený Kresta, jenž se v červenci vrátil za volant rallyeových vozů po tříleté přestávce, se na třetí pozici posunul v závěrečné erzetě, kdy smazal třísekundové manko na svého švagra a předstihl jej.

"Zatáhl jsem opravdu dost. Je to úžasné, skvělé. Musím říct, že jsem trochu blázen," smál se Kresta v cíli posledního měřeného testu. "Z celého závodu mám radost, bez ohledu na to, že to takhle dopadlo. Onboard (záběr z kabiny) z poslední erzety si ale asi nikdy pouštět nebudu, bylo to dost. Nebylo to o tom, že bych chtěl být na bedně, ale bylo to o povaze. Nebylo to přes hranu, ale byla to nebezpečná erzeta," uvedl Kresta.

Kostka bral prohru v boji o třetí místo v klidu a sportovně. "Po problémech v sobotu jsme rádi, že dnes auto fungovalo. Bohužel jsem v poslední etapě přijel do cíle na defektu a nedalo se s tím nic dělat. Bylo tam hodně vytahaných kamenů a nedalo se s tím nic dělat, i když jsem se snažil tomu vyhýbat," řekl Kostka.

Dva defekty v krátkém sledu vyřadily ze hry o třetí místo Václava Pecha. Pilot vozu Ford Fiesta R5, který byl na všech předešlých soutěžích MČR druhý za Kopeckým, bronzovou pozici kontroloval od soboty. Před dvanáctou erzetou však musel odstoupit.

"Měli jsme jen jednu rezervu, takže bychom do servisu nedojeli na čtyřech kolech," řekl zklamaný Pech, který si ale bezpečně drží průběžně druhé místo v MČR. "Nebýt toho, tak jsme o třetí místo vůbec nebojovali," uvedli shodně Kresta i Kostka.

Posledním dílem českého šampionátu bude říjnová Rallye Příbram.

Barum Czech rallye Zlín, závod seriálu mistrovství Evropy a mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:56:15,2, 2. Lukjaňuk, Arnautov (Rus./Ford Fiesta R5) -55,5, 3. Kresta, Starý (Škoda Fabia R5) -1:22,8, 4. T. Kostka, Kučera (Škoda Fabia R5) -1:25,8, 5. Kajetanowicz, Baran (Pol./Ford Fiesta R5) -2:06,4, 6. Griebel, Kopczyk (Něm./Škoda Fabia R5) -2:08,3, 7. Koči, Schovánek (SR/Škoda Fabia R5) -2:31,4, 8. Valoušek, Havelková (Škoda Fabia R5) -2:51,6.