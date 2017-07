Mladá Boleslav - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký vyhrál Rallye Bohemia a s předstihem si zajistil titul mistra České republiky v automobilových soutěžích. Sedmým triumfem v domácím závodě mladoboleslavské automobilky se stal nejúspěšnějším pilotem v historii soutěže, český titul slaví potřetí v řadě a popáté v kariéře.

Pětatřicetiletý Kopecký vyhrál všech pět dosavadních letošních závodů MČR. Průběžně druhý Václav Pech, který byl druhý i na "Bohemce", jej již nemůže předstihnout ani v případě, že by vyhrál zbývající Barum rallye Zlín a Rallye Příbram. Třetí dnes skončil Jan Černý.

"Možná to tak nevypadalo, ale vždy je těžké dojet až do cíle. Stát se může cokoliv. Mohu udělat chybu, může zlobit technika, ale jak je vidět, tak jsme byli všichni skvěle připraveni. Velký dík patří Pavlovi (Dreslerovi - spolujezdci), Škodovce. Vyhráli jsme doma pod komínem, čímž je zisk titulu výjimečný," řekl Kopecký.

Pětatřicetiletý pilot se do čela soutěže s centrem v Mladé Boleslavi dostal po druhé z 11 rychlostních zkoušek a první místo již neopustil. Pecha porazil o 69 sekund, Černý zaostal o dalších 27 sekund.

"Bylo tady proměnlivé počasí, takže to bylo náročné. V sobotu i dnes byly některé vložky hodně těžké. Rezerva je vždy, dokud člověk nevyletí ven. V sobotu jsme jeli hodně rychle, dnes už bylo tempo hlavně udržovací. Zejména na erzetě Radostín bylo k chybě hodně blízko," dodal Kopecký z průběhu rallye.

Pech za Kopeckým zaostal o více než minutu, přesto byl s pátým druhým místem v sezoně spokojený. "Honza nám trošku ujel, ale druhé místo jsme si pohlídali celkem s přehledem. A i když to byl boj, tak máme relativně velký náskok, takže naprostá spokojenost," řekl Pech, jenž v posledních letech svádí s Kopeckým marný boj o vítězství. "Teoretická šance Škodovku porazit je vždy, ale praktická už pár let nefunguje," pousmál se zkušený jezdec.

Na Rallye Bohemia se do startovního pole po téměř třech letech vrátil Roman Kresta. Pětinásobný český šampion a šestinásobný vítěz zdejší soutěže nakonec skončil pátý, když hned v sobotu ráno v boji s nejlepšími hodně ztratil po špatné volbě pneumatik.

"I tak jsem spokojený. Byl to složitý a náročný závod. Jako všechny Bohemky, které jsem jel. Zvolili jsme jednou špatně pneumatiky, ale to se stává. Celkem to ale bylo dobré," řekl Kresta, jenž dokázal vyhrát i jednu z rychlostních zkoušek. "Bylo to poté, co jsem pokazil tu volbu pneumatik, a jak jsme byl naštvaný, tak jsem si řekl, že to zkusíme, abych věděl, jak na tom jsme. Teď už se těším na Barumku. Odzkoušeli jsme to, co jsem potřeboval, a získal jsem informace," dodal Kresta po premiérovém startu s vozem kategorie R5.

Domácí šampionát bude pokračovat na konci prázdnin, Barum rallye Zlín se pojede 25. až 27. srpna.

Rallye Bohemia, pátý závod seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:34:23,3, 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -1:09,5, 3. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -1:37,0, 4. J. Szeja, M. Szeja (Ford Fiesta R5) -1:45,7, 5. Kresta, Starý (Škoda Fabia R5) -2:06,7, 6. Jakeš, Ehlová (Ford Fiesta R5) -2:57,1, 7. Vojtěch, Ernst (Peugeot 206 WRC) -3:07,1, 8. Štajf, Skácelová (Škoda Fabia R5) -3:26,9.